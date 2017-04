Maroc: Le président de la Chambre des représentants s'entretient avec l'ambassadeur de l'Inde à Rabat

Mme Bhattacharya a saisi cette occasion pour présenter un aperçu sur les systèmes parlementaire et électoral en Inde, et a transmis les félicitations de la présidente de la Chambre du peuple indienne à M. El Malki pour son élection à la tête de la Chambre des représentants.

Au volet financier, M. El Malki a relevé que les échanges économiques entre les deux pays ont connu une évolution notable ces dernières années, l'Inde étant l'un des plus importants importateurs du phosphate marocain et ses dérivés.

Le président de la Chambre des représentants a mis en exergue le modèle démocratique de l'Inde, notant que le Maroc partage avec ce pays les mêmes valeurs de tolérance, de respect de l'autre, et d'ouverture sur les autres cultures, lesquelles valeurs sont aujourd'hui le socle de la lutte contre toutes les formes de violence et de radicalisme.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.