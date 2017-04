Cote d'Ivoire: Cohésion sociale - 43 projets à impact rapide inaugurés, ce vendredi

Depuis 2004, ce sont 1030 projets à impact rapide que l'Onuci a mise en œuvre en Côte d'Ivoire pour un montant de 26 millions de dollars américain soit plus de 15 milliards de FCFA.

La représentante spéciale du secrétaire général de l'Onu en Côte d'Ivoire et patronne de l'Opération des nations unies en Côte d'Ivoire (Onuci), Mme Aïchatou Mindaoudou et la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné, ont procédé à l'inauguration groupée de 43 projets à impact rapide. C'était ce vendredi 31 mars 2017, à Sebroko, dans les locaux de l'Onuci.

Mme Mindaoudou a rappelé que dans le cadre de son mandat, l'Onuci accompagne les initiatives qui renforcent la cohésion sociale au sein des communautés locales et celles qui soutiennent la réconciliation nationale. « Les 43 projets à impact rapide que nous inaugurons aujourd'hui contribuent à ces objectifs », a-t-elle expliqué. Avant d'indiquer que ces projets ont été financés par l'Onuci à hauteur de 687 millions de FCFA.

Poursuivant, elle a précisé qu'il s'agit de 12 projets de réhabilitation d'écoles et/ou de centres de formation; 11 projets d'appui à la Police et à la Gendarmerie; 04 projets dans chaque Région militaire notamment la réhabilitation des Centres des Opérations Militaires et de Gestion des Crises; 09 projets d'appui au Ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, au Ministère des Affaires étrangères et au Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ; et 07 projets dans le domaine de la santé.

Ces projets, dira-t-elle, visent entre autres, à fournir un espace d'échanges et de dialogue aux communautés pour consolider les relations intercommunautaires ; Favoriser la participation des femmes et des jeunes au processus de réconciliation, de réhabilitation et de reconstruction en période post-crise ; Renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité ivoiriennes.

Après avoir exprimé la gratitude de la Côte d'Ivoire à Représentante spéciale du secrétaire général de l'Onu en Côte d'Ivoire, le ministre Mariatou Koné a affirmé que « les 43 projets à impact rapide inaugurés contribueront à l'apaisement du climat socio-politique, au renforcement de l'unité nationale et à la solidarité au profit des personnes les plus vulnérables. »

Aussi a-t-elle tenu à rendre hommage à Mme Aïchatou Mindaoudou. « Votre action et votre engagement au service de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays, sont à saluer », a-t-elle fait remarquer. Et d'ajouter: L'Onuci part. Mais ses acquis au service des populations demeurent. C'est pourquoi, je vous prie de bien vouloir nous accompagner auprès des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources afin de satisfaire les nombreuses demandes émanant d'autres communautés et structures de l'État. »

« L'Onuci se retire progressivement de la Côte d'Ivoire avec pour objectif de fermer définitivement en juin 2017. Le départ de l'Onuci s'explique par le retour de la paix dans votre pays », a rappelé Mme Mindaoudou.