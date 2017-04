Congo-Kinshasa: Tragédie au Grand Kasaï - L'Eglise catholique condamne

On tue au Grand Kasaï ! C'est le cri d'alarme que l'Eglise catholique a lancé dans un communiqué signé conjointement le jeudi 30 mars 2017 par le président de la Cenco, Mgr Marcel Utembi, le nonce apostolique en RDC, Mgr Montemayor, et l'archevêque de Kananga, Mgr Marcel Madila. Ces prélats sont en colère et expriment leur indignation au vu d'une population en détresse et vouée un « génocide » orchestré au grand jour par les forces de l'ordre déployées dans les ex-provinces du Kasaï. Sous le prétexte, qui ne convainc plus, de traquer des miliciens proches du chef coutumier Kamuina Nsapu.

Les témoignages recueillis sur place sont poignants. Ils traduisent à la fois l'horreur et le désarroi d'une population abandonnée à son triste sort. C'est une tragédie, conclut l'église, qui appelle à la compassion et à la condamnation d'un massacre.

Pendant ce temps, à Kinshasa, on se perd en conjectures, tout en dissimulant les vrais coupables. On est en face d'un complot à grande échelle, tonne l'église. « Il est urgent, préconise l'église, de rechercher sans relâche une solution politique à la crise socio-sécuritaire et humanitaire qui sévit dans le Grand Kasaï.

Les prélats exigent également que des actions concrètes soient menées pour identifier rapidement les auteurs des crimes par une enquête indépendante et objective ». Au nom du principe humanitaire d'assistance d'un peuple en danger, « la Cenco , la Nonciature Apostolique et l'Archevêque de Kananga sollicitent l'appui multiforme de la Monusco , de la Communauté internationale, des Organisations humanitaires ainsi que des hommes et des femmes de bonne volonté, pour contribuer à la recherche d'une solution durable à cette tragédie ».

Ci-après, le texte intégral du communiqué conjoint.

Tragédie dans le Grand Kasaï : compassion et condamnation

1. Nous suivons avec grande inquiétude la situation socio-sécuritaire et humanitaire qui prévaut ans le Grand Kasaï depuis environ une année : des affrontements sanglants entre les Forces de l'ordre et les miliciens se réclamant du Chef coutumier Kamuina Nsapu provoquent des conséquences épouvantables et insupportables. A ce propos. Les Evêques Membres de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), réunis en Assemblée Plénière Extraordinaire à Kinshasa en février dernier, avaient fermement condamné la violence d'où qu'elle vienne et appelé à la retenue, au respect e la vie humaine et à la recherche de la paix par la voie du dialogue.

2. Malgré des efforts de réconciliation entrepris çà et là, l'appel à l'apaisement est loin d'être entendu : la situation socio-sécuritaire et humanitaire empire et se généralise dans le Grand Kasaï. L'on y déplore la mort des policiers et de plusieurs civils, dont deux experts des Nations Unies et leur interprète congolais. L'insécurité et l'horreur provoquent le déplacement massif des populations vers la forêt ou vers les centres urbains et les populations vivent dans une précarité humanitaire et sanitaire insoutenable. Certaines paroisses sont quasiment vidées et abandonnées, notamment aux Diocèses de Luiza, de Luebo et de Mbuji-Mayi. Tout récemment, l'on signale des tueries des civils lors des perquisitions, maison par maison, à Nganza et à Katoka II dans l'Archidiocèse de Kananga.

3. La CENCO, La Nonciature Apostolique et l'Archevêque de Kananga dénoncent et condamnent toute forme de violence contre les vies humaines et les structures publiques et privées. Ils condamnent le recrutement des jeunes et des enfants, les jugements arbitraires et l'assassinat des civils par des insurgés. Ils demandent instamment que l'exécution sommaire de paisibles citoyens s'arrête; que les forces de l'ordre fassent un usage proportionné de la force et fassent preuve de retenue dans le rétablissement de la paix.

4. Seul un dialogue franc et sincère demeure la voie privilégiée pour sortir du cycle de la violence. La CENCO, la Nonciature Apostolique et l'Archevêque de Kananga en appellent aux Autorités congolaises, garantes de la sécurité des populations et de leurs biens, de faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour mettre fin à ces atrocités.

A ce propos, il est urgent de rechercher sans relâche une solution politique à la crise socio-sécuritaire et humanitaire qui sévit dans le Grand Kasaï. En même temps, que des actions concrètes soient posées pour identifier rapidement les auteurs des crimes par une enquête Indépendante et objective. .

5. Par ailleurs, la CENCO, la Nonciature Apostolique et l'Archevêque de Kananga sollicitent l'appui multiforme de la MONUSCO, de la Communauté internationale, des Organisations humanitaires ainsi que des hommes et des femmes de bonne volonté, pour contribuer à la recherche d'une solution durable à cette tragédie.

6. Que Dieu, dans sa miséricorde Infinie, accorde le repos éternel aux âmes des victimes de ces atrocités et qu'il daigne réconforter tous ceux qui, de près ou de loin, sont affectés par cette tragédie. Puisse la sainte Vierge Marie, Notre Dame de l'Espérance, nous obtenir de Dieu le Père, par le fils et dans l'esprit-Saint, une abondante conso1ation.

Fait à Kinshasa, le 30 mars 2017

Pour la CENCO

Mgr Marcel UTEMBI TAPA

Archevêque de Kisangani

Président de la CENCO

Marcel MADILA BASANGUKA

Archevêque de Kananga

Pour la Nonciature Apostolique

Mgr Luis Mariano Montemayor