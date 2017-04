Sénégal: Attaques répétées du maire de Mermoz contre Macky Sall - Des membres de la Cojer mettent en garde Barth

La Cojer (Convergence des jeunesses républicaines) s'est réunie hier, jeudi 30 avril, à sa permanence départementale feu Wagane Ndiaye de Pikine, afin de se prononcer par le biais de son porte-parole sur divers sujets de l'actualité nationale, en particulier sur l'acharnement du maire de Mermoz Barthélémy Dias contre le président de la République Macky Sall.

« Depuis quelques jours, nous assistons à des attaques répétées de... Barthélémy Dias contre le Président Macky Sall et en tant que jeunes du parti, nous nous érigeons en bouclier autour du Président et mettons en garde cet homme qui veut installer l'anarchie dans ce pays », a martelé leur tête de file Issakha Diop. Et d'ajouter, à l'endroit de Barthélémy Dias, que celui-ci «... veut se muer en avocat du diable dans l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Nous lui rappelons qu'on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras ».

S'exprimant par ailleurs sur les raisons de leur attachement inconditionnel à Macky Sall, le maire de Pikine-Est a rappelé que « le Sénégal est à la croisée des chemins, l'émergence n'est plus un vain mot mais est plutôt une réalité sur le terrain avec les réalisations du chef de l'état notées dans le département de Pikine.

L'élargissement de la route des Niayes en 2 fois 2 voies, plus de 15 km de routes annexes, la rénovation du marché syndicat et de la grande mosquée, le stade Alassane Djigo ». Le maire de Pikine-Est Issakha Diop et Cie ne comptent pas en rester là car, disent-ils, «nous avons décidé de travailler pour donner un second mandat au Président Macky Sall, dès le premier tour avec notre concept «Ma carte Pour Macky».