Cote d'Ivoire: Fondation Friedrich Ebert - Martin Johr passe le témoin à Thilo Schöne

Présent en Côte d'Ivoire depuis 1991, la Fes contribue à l'émergence d'une culture politique à la base de la démocratie, la promotion des syndicats, la formation aux valeurs démocratiques des acteurs politiques. A cela, il faut ajouter la promotion de l'égalité des chances entre femme et homme, et l'appui à la société civile.

« Je suis triste (... ) A mon arrivée en Côte d'Ivoire j'ai pu établir des relations profondes... », a déclaré Martin Johr. Et de souligner que la Fondation Friedrich Ebert essaie de contribuer à l'essor de la démocratie sociale et à la réconciliation en Côte d'Ivoire. « Une démocratie a besoin de démocrate », est-il revenu sur les propos de Friedrich Ebert, le premier président démocratiquement de l'Allemagne. Ce, pour expliquer qu'à la Fes, le travail est plus qu'un emploi donc un sacerdoce. Pour lui, il faut identifier les démocrates et travailler avec eux en vue de promouvoir un Etat de droit.

Après trois (3) ans de présence en Côte d'Ivoire, Martin Johr, représentant résident de la Fondation Friedrich Ebert (Fes) quitte définitivement ce pays pour l'Allemagne où il assumera d'autres fonctions. C'est Thilo Schöne qui lui succède. Ce vendredi, à Fes, à Abidjan-Attoban les deux hommes ont procédé à une passation de charges devant les autorités diplomatiques de l'Allemagne en Côte d'Ivoire et de nombreux partenaires dont les syndicats ; les organisations de la société civile et les partis politiques.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.