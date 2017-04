Congo-Kinshasa: La Caisse nationale de sécurité sociale des agents de l'Etat ouvre ses portes à Kinshasa

Sous l'impulsion de la Banque mondiale, le gouvernement a mis en place, depuis 2015, une Caisse nationale de sécurité sociale des agents de l'Etat. Gouvernement et partenaires sociaux fondent beaucoup d'espoirs dans ce projet. Mercredi 29 mars dernier, le professeur Michel Bongongo, ministre d'Etat chargé de la Fonction publique, a inauguré son antenne de Kinshasa. Première étape d'un vaste programme d'extension à l'échelle nationale.

Après son lancement en 2015, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents de l'Etat (CNSSAP) prend de plus en plus de la forme, avec l'ouverture mercredi 29 mars dernier de l'antenne de Kinshasa, située au croisement des avenues des Huileries et Mont des Arts. Pour marquer la solennité de l'évènement, le ministre d'Etat chargé de la Fonction publique, le professeur Michel Bongongo, a rehaussé de sa présence cette cérémonie qui voit l'administration publique se doter d'une caisse spécifique de sécurité sociale, équivalent de l'Institut nationale de sécurité sociale (Inss).

Dans le mot qu'il a prononcé pour la circonstance, Michel Bongongo a circonscrit le cadre de cette cérémonie qui s'inscrit dans la lignée de mise en œuvre du plan de réforme de l'administration publique. Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de la Fonction publique, la CNSSAP bénéficie, dans sa mise en œuvre, a dit le ministre Bongongo, de l'appui de la Banque mondiale en termes d'assistance technique, d'équipement et de fonctionnement à travers le projet PRRAP.

« Cette réforme sociale majeure vise à instituer un régime de sécurité sociale viable, honorable et pérenne au profit des Agents publics », a-t-il précisé, tout en louant la forte implication du chef de l'Etat dans la matérialisation de cette vision.

En effet, l'antenne de Kinshasa est la première agence provinciale de la Caisse. Elle marque à cet effet le démarrage effectif de ses activités sur fond de modernité, s'est félicité le professeur Bongongo, promettant d'inaugurer dans les tout prochains jours le siège de la Caisse, avant le lancement des opérations d'immatriculation des agents publics à leur Caisse.

Les attentes du gouvernement

Profitant de l'occasion, le ministre d'Etat de la Fonction publique a rappelé les étapes parcourues dans la mise en œuvre de cette réforme de grande envergure. Ainsi, « pour soutenir ce nouveau régime de sécurité sociale et permettre à la Caisse d'honorer les retraités en leur versant une pension de retraite digne, les agents publics en activité ainsi que l'Etat employeur verseront de cotisations à la Caisse, sous forme de retenue à la source. A ce titre, ils doivent être affiliés au système de la Caisse », a précisé le professeur Bongongo. C'est par l'agence de Kinshasa que le projet devrait démarrer effectivement, a-t-il indiqué par la suite.

Aussi, s'est-il appesanti sur le sens de la campagne qui accompagne cette inauguration, placée sous le thème: «Tous solidaires, tous bénéficiaires», qui est celui d'informer les Agents publics que « cette réforme est un Blet social basé sur la solidarité entre générations ». Mais cette campagne vise également, a-t-il poursuivi, à « informer les fonctionnaires que les cotisations, sous forme de retenue sur salaire, vont bientôt commencer, pour permettre à la Caisse d'ores et déjà de préparer et de leur garantir une retraite honorable et paisible ».

En pratique, eu égard aux textes actuellement en vigueur, les activités de la Caisse vont concerner cette année principalement les agents de carrière de services publics de l'Etat avant de s'étendre à toutes les catégories d'agents publics des régimes spéciaux à mesure que les textes le permettront.