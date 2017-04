Cote d'Ivoire: Centres commerciaux - 18 gagnants de la tombola «My Lucky» récompensés

Se félicitant de l'engouement qu'a connu ce produit auprès des clients des centres commerciaux sous leur coupole, Carole Trolez a souhaité que la « My Lucky soit plus qu'une carte. Mieux, le signe d'un partenariat entre vous et nous. Elle est en réalité le symbole de notre présence à vos côtés ».

La carte "My Lucky", mise en place par la Société civile immobilière (Sci Business center) récompense l'heureux gagnant d'une tombola mensuelle. Pour la directrice de Sci-Business center, Carole Trolez, cette carte s'inscrit durablement dans la fidélisation de la clientèle des centres de leur institution. « En démarrant ce programme, nous avions un objectif ambitieux de 100.000 membres à terme. Mais à ce jour, nous sommes à plus de 90% de cet objectif, soit 93193 porteurs de la carte sur l'ensemble des quatre sites », assure-t-elle.

Cumuler des étoiles après chaque achat dans les centres commerciaux Cap-Sud, Cap-Nord, Djibi et Sococé en espérant être parmi les gagnants d'une tombola mensuelle. C'est l'objectif de la carte « My Lucky » qui a permis à 18 gagnants, clients des centres commerciaux suscités, de bénéficier chacun d'un chèque de 1 million Fcfa après un premier tirage du mois.

