Vingt-quatre après l'annonce par le mouvement Y'en marre de son grand Rassemblement noir du peuple programmé pour le 7 avril prochain, le Réseau des enseignants de l'Alliance pour la république (Apr) apporte la réplique à la bande à Fadel Barro. En conférence de presse hier, jeudi 30 mars, Youssou Touré, coordonnateur dudit réseau, et ses partisans ont sérieusement émis le doute sur la capacité de la bande à Fadel Barro à mobiliser.

Selon ainisi Ahmet Tidiane Diallo, porte-parole du jour du Réseau des enseignants de l'Apr, «le mouvement Y'en a marre est en agonie et n'a plus son aura d'antan». Mieux poursuit-il encore, «ce mouvement perd de plus en plus en popularité et en crédibilité». Crachant par ailleurs sur les menaces des jeunes Y'en a marristes de mobiliser un million de Sénégalais contre le régime en place, lors de leur rassemblement annoncé le 7 avril prochain, Ahmet Tidiane Diallo est monté au créneau. «Ils ne verront dans leur noir rassemblement que quelques jeunes rares égarés de noire réputation. Les jeunes sérieux de ce pays n'ont plus le temps d'être embrigadés dans des marches ou autres manifestations contre les décisions de justice. Ces jeunes sont dans les universités, dans les centres de formation, dans les usines, dans les ateliers, dans les rizières de la vallée ou dans le commerce».

Outre cette réplique à la sortie des jeunes Y'en a marristes, le porte-porale du jour du Réseau des enseignants apéristes est également revenu sur la troisième édition du Conseil national de leur structure. Prévue demain, samedi 1er avril au Grand Théâtre, cette rencontre à laquelle sont attendus 2000 enseignants sera présidée par le chef de l'Etat, Macky Sall, par ailleurs président de l'Apr. Se prononçant enfin sur les législatives du 30 juillet prochain, Ahmet Tidiane Diallo a déclarera que le Réseau des enseignants apéristes compte mobiliser près de 600 000 électeurs au profit de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar (Bby).

Pour rappel, avant-hier mercredi, le mouvement Y'en a marre est sorti de sa léthargie pour annoncer qu'il va reprendre la rue, en organisant une grand rassemblement le 07 avril prochain. Face aux journalistes, le coordonnateur des Y'en a marristes, Fadel Barro, avait indiqué que ce rassemblement visait « la dénonciation de la mainmise de Macky Sall et de ses partisans sur la justice ». Abondant dans le même sens, son camarade Thiat avait lui souligné que le bilan des 5 ans du président Sall se résumait à « l'enrichissement illicite des membres de son clan, l'accaparement foncier, la manipulation de la justice à des fins politiciennes ».

... LA COJER ANNONCE UN CONTRE RASSEMBLEMENT LE 7 AVRIL

Réponse du berger à la bergère. Après la sortie du mouvement Y'en marre annonçant la tenue de son grand rassemblement noir du peuple sénégalais pour dénoncer les promesses non tenues par le régime en actuel mais aussi l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques politiciennes, la Convergence de la jeunesse républicaine(Cojer) annonce son propre rassemblement à la même date, même lieu et même heure pour contrecarrer la bande à Fadel Barro. Une bande à qui Thérèse Faye Diouf invite par ailleurs à s'expliquer d'abord avant de réclamer quoi que ce soit, sur le financement reçu de Lamine Diak et de multiples Ong occultes.

Face à la presse hier, jeudi 30 mars, à la permanence nationale de l'Alliance pour la République, la coordonnatrice nationale de la Convergence de la jeunesse républicaine a, en effet, invité tous ses camarades à se rendre à la place de la Nation le 7 avril, tous habillés en blanc pour non seulement magnifier avec fermeté les importantes réalisations du président Sall depuis 2012, mais aussi protéger la stabilité et la cohérence sociale qui prévalent actuellement au Sénégal.«La Cojer fera face à toute tentative éhontée de sabotage de la marche inéluctable de notre pays vers l'émergence», a-t-elle notamment affirmer. Dans la foulée, elle argumentera au sujet des réalisations du président Sall :«Qui, avant Macky Sall, avait entendu et vécu les bourses de sécurité familiale, la Cmu, ou encore qui ne vit pas les performances de la Senelec avec en prime une baisse du coût de l'électricité ? Qui ne mesure pas les centaines de forages, de châteaux d'eau et la remarquable politique hydraulique qui ont permis, grâce au Pudc, de donner à plus de 660 000 sénégalais de l'eau potable et d'électrifier plus de 1200 villages par le biais de l'Aser ?».