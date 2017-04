Maroc: Ramzy révèle avoir frôlé la mort

Actuellement à l'affiche d'Une vie ailleurs aux côtés d'Isabelle carré et Maria Dupláa, Ramzy Bédia vient d'accorder une longue interview au site 20 minutes suisse au cours de laquelle l'humoriste s'est souvenu de ses débuts compliqués.

«Au départ, je pensais faire du marketing, du commerce, a-t-il confié. J'avais fait des études, mais malheureusement, je ne trouvais pas de boulot, alors que j'étais diplômé. J'ai vendu des parfums dans le métro, j'essayais de gagner ma vie».

Une galère dont il est sorti en rencontrant son comparse de toujours, Eric Judor. «C'est notre entourage qui nous a dit qu'on était marrants quand on était ensemble, a-t-il ajouté. C'est à partir de là que nous avons commencé à faire des sketchs, sans trop s'attendre à grand-chose. Et très vite, tout s'est enchaîné. Ça a marché tout de suite. Je me sens donc vraiment chanceux de pouvoir vivre de ce métier».

Un succès qui aurait pu s'arrêter brutalement, du jour au lendemain, il y a quelques années de cela, de l'autre côté des Alpes. Au cours de cet entretien, Ramzy Bédia révèle avoir frôlé la mort à Genève. «Après un spectacle, j'ai fait une allergie alimentaire et j'ai failli y passer, raconte-t-il. J'ai fait cinq jours de coma au CHU de Genève et c'est là qu'on m'a sauvé. Alors, à chaque fois que je viens ici, je remercie le CHU [... ] On m'a sauvé la vie en Suisse ! » On l'a échappé belle !