Congo-Kinshasa: Les OSC échangent sur la planification stratégique et la gestion des projets

Le Projet de renforcement de l'observation citoyenne des élections au Congo (Procec) organise, avec l'appui de l'Union européenne et à l'attention de ses organisations bénéficiaires, du 30 au 31 mars à son siège situé à Gombe, un atelier d'échanges et de suivi de la formation sur la planification stratégique et la gestion des projets.

La formation est destinée en priorité aux membres de la coordination du projet agissant également en qualité de membres de la coordination de la Synergie des missions d'observation citoyenne des élections (Symocel), une plate-forme des organisations de la Société civile. Ces membres sont accompagnés par un représentant de leur organisation; ce qui porte le nombre de participants à vingt-deux. L'atelier est supervisé par le directeur exécutif d'Electoral institute for sustainable democracy in Africa (EISA), Denis Kadima.

« Cet atelier de suivi de la formation sur la planification stratégique fait suite à une série de formations », a déclaré le chef d'équipe du Procec et directeur résidant d'EISA, André Kabuinda, qui faisait allusion à deux formations sur la planification déjà organisées.

Selon lui, cet atelier vise également à pallier les défis de l'observation en réseau par des groupes citoyens, dans la perspective d'une administration organique et matérielle efficace de l'ensemble des activités d'un déploiement effectif et efficace d'une mission d'observation des élections (MOE).

Plus spécifiquement, a-t-il dit, il s'agira de rappeler les bases et conditions d'élaboration d'un document stratégique d'observation des élections à long terme.

Il sera aussi question d'identifier et de définir les axes d'une planification globale de l'observation du processus électoral par la Symocel. Sans oublier les différentes options de coordination et de partage de responsabilités dans le cadre de la Symocel.

Enfin, note-t-on, il s'agira d'identifier les conditions de mise en place d'une stratégie de communication et d'échanges dans le cadre de la Symocel.

« La mise sur pied d'un plan stratégique et opérationnel de la Symocel rentre dans le cadre de la mission de professionnalisation de l'observation citoyenne des élections en RDC conduite par le Procec à travers ses organisations partenaires », a-t-il soutenu. Avant de noter que d'un point de vue pratique, ce plan permettra d'apporter une approche structurée et organisée de l'observation électorale en réseau par les organisations de la Société civile soutenues par le projet, gage de leur efficience, efficacité et crédibilité.

Enfin, le chef du projet du Procec a indiqué que les résultats attendus à l'issue de cet atelier sont l'identification, la définition des axes d'une planification globale de l'observation du processus électoral et l'adoption d'un plan stratégique et opérationnel commun d'observation des élections pour la Symocel. Il est aussi question d'envisager des options de coordination, d'harmonisation et de partages d'informations et de responsabilités.