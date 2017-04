Afrique: Tournoi zones A et B de l'Ufoa - Fox Sports Tv à la conquete du continent

AS Tanda (Côte d'Ivoire)-Wa All Stars Squad (Ghana) à 15 heures, suivi de Barrack Young Controllers (Liberia)-US Gorée (Sénégal) à 18 heures au stade Demba Diop de Dakar ! C'est le tableau des demi-finales de la première édition du tournoi des Zones A et B de l'Ufoa de la CAF initiée par la chaine Fox Sports TV. Les représentants des zones avec notamment le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor et de la chaine ont tenu un point de presse hier, jeudi 30 mars, pour expliquer l'objectif de ce tournoi qui démarre cet après midi. La finale est prévue dimanche 2 avril.

Le tournoi des clubs champions des zones A et B de l'Union des Fédérations ouest africaine (Ufoa) de la Confédération africaine de football (CAF), va démarrer ce vendredi 31 mars à Dakar et mettra aux prises les équipes championnes de la Côte d'Ivoire (As Tanda), du Ghana (Wa All Stars Football Club ), du Liberia (Barrack Young Controllers) et du Sénégal (Us Gorée). Un accord de partenariat, rappelle-t-on, avait été signé en décembre dernier à Dakar, entre la chaîne Fox Sports TV et les zones ouest A et B de la CAF.

Le Président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, a souligné que le but du tournoi participe «au lancement des activités qui rentrent dans le cadre du partenariat qui a été signé ici à Dakar, il y a quelques temps. Plus exactement en décembre 2016, entre le groupe Fox et les zones Ouest A/B de la Confédération africaine de football (CAF)».

UNE MISE DE 1,200 MILLIARD PAR AN

Les organisateurs ont annoncé que l'équipe championne du tournoi va recevoir une enveloppe de 20.000 dollars, soit 12 millions F. CFA ; l'équipe finaliste malheureuse va empocher la moitié. L'équipe classée troisième, 7000 dollars (4 millions F Cfa) et la quatrième et dernière équipe aura droit à 3000 dollars (1,5million F Cfa). En tout, la chaîne Fox Sports TV s'est engagée à verser la somme de deux millions de dollars, soit un peu plus de 1,2 milliard de francs CFA par an à chacune des deux zones.

PROGRAMME DU TOURNOI DE L'UFOA

Ce vendredi 31 mars

Stade Demba-Diop :

15h : AS Tanda (Côte d'Ivoire)-Wa All Stars Squad (Ghana)

18h : Barrack Young Controllers (Liberia)-US Gorée (Sénégal)

Dimanche

Match de classement et finale, au stade Demba-Diop