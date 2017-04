Congo-Kinshasa: Face au drame de l'espace Kasaï - « Résistons ensemble à ce pouvoir illégitime », appelle Katumbi

Depuis son lieu d'exil forcé, Moïse Katumbi Chapwe, candidat déclaré à l'élection présidentielle, compatit au malheur qui s'abat sur le peuple du Grand Kasaï, victime de la barbarie du pouvoir qui a déployé des gros moyens militaires pour exterminer une population civile, sans armes. Révolté, Moïse Katumbi trouve que le moment est arrivé de mettre fin à un pouvoir qui manifeste chaque jour qui passe son mépris envers le peuple.

L'assassinat tragique de deux experts dans le Grand Kasaï est cette ligne rouge qu'a franchie Kinshasa. Face à la dérive totalitaire d'un pouvoir aux abois, l'ancien gouverneur du Katanga appelle en même temps le peuple congolais à s'allier à l'appel du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, qui a fait de la défense des intérêts du peuple congolais le centre du combat politique pacifique. « Nous luttons, pacifiquement, pour un seul objectif : des élections démocratiques, inclusives, transparentes et apaisées afin de faire vivre à la population sa première alternance démocratique et pacifique ».

L'opposant lance un appel vibrant : « résistons ensemble à ce pouvoir illégitime et réclamons tous les jours et partout l'application stricte de l'accord de la Saint-Sylvestre ».

Déclaration publique du 30 mars 2017

Face à la crise sécuritaire, l'Etat doit assumer ses responsabilités : défendre et protéger la population.

Les meurtres de deux experts de l'Organisation des Nations Unies (ONU), Michael Sharp et Zaida Catalan ont été confirmés. Ces meurtres d'une barbarie inqualifiable doivent être unanimement condamnés et nous rappellent que des milliers de Congolais sont victimes de cette même barbarie, le plus souvent dans l'anonymat et dans une totale impunité. Je souhaite exprimer mes plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches. Ils étaient en RD Congo pour témoigner du niveau de l'insécurité dans lequel notre pays est plongé et alerter l'opinion nationale et internationale sur l'urgence d'agir. Nous, Congolais, leur en serons éternellement reconnaissants et ne cesserons de prier pour leurs âmes. A travers eux, l'ONU et l'ensemble de la communauté internationale doivent aussi être remerciés pour leur action continue en faveur de la démocratie et de la paix en RD Congo.

Quatre de nos compatriotes qui accompagnaient Michael Sharp et Zaida Catalan, Betu, Isaac et leurs deux collègues, ont disparu. J'appelle le gouvernement à tout mettre en œuvre pour les retrouver.

Notre pays plonge inexorablement dans une grave crise sécuritaire. Chaque jour apporte son lot de nouvelles victimes innocentes. Nous découvrons horrifiés des fosses communes sans que le gouvernement n'apporte d'explication. Certaines tueries au Kasaï ont été révélées, mais combien d'autres massacres restent dissimulés ? Combien de temps devrons-nous encore supporter cette situation ? Les institutions en place ne remplissent pas leur rôle premier, celui de défendre et protéger le peuple congolais. Le gouvernement est responsable de cette situation dramatique. Il lui appartient de mettre en place l'ensemble des moyens juridiques, policiers et militaires nécessaires à la pacification du pays. Au lieu de mobiliser toutes ses forces pour se maintenir au pouvoir de façon illégitime et d'instrumentaliser cette crise, le gouvernement devrait s'occuper de la protection des Congolais. Rien ne peut expliquer une telle dégradation sécuritaire ni justifier la démission de l'Etat dans ces régions.

Cette démission coupable et l'absence d'Etat de droit entrainent aussi une crise socio-économique sans précédent. Le peuple, qui peine à se nourrir décemment, est une fois de plus la première victime de cette crise que le gouvernement ne parvient pas à résorber.

Dans ce contexte préoccupant, l'action de la MONUSCO est déterminante. Notre pays a besoin de son assistance dans la sécurisation des civils congolais et dans l'organisation des échéances électorales à venir.

Tant que l'application stricte, complète et rapide de l'accord de la Saint-Sylvestre ne sera pas effective, la mobilisation des Congolais doit être totale face à des institutions électives illégitimes.

Le 3 janvier dernier, de concert avec l'opposition congolaise et la communauté internationale, je saluais la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre que je qualifiais d'historique et inclusif. Malgré le non-règlement de ma situation judiciaire injuste, j'ai accepté que mes soutiens politiques signent cet accord. Ce dernier devait permettre aux Congolais de vivre leur première alternance politique à la tête de la RD Congo grâce à des élections démocratiques, inclusives, transparentes et apaisées. Notre peuple devait entrevoir l'année 2017 en paix et avec espoir. Nul retard, nul blocage ne devait être toléré dans la mise en application de cet accord et j'appelais le peuple congolais à la plus grande vigilance.

Aujourd'hui, trois mois après cette signature, l'accord n'est toujours pas mis en œuvre. La CENCO vient de dresser un constat d'échec, tout en rappelant l'urgence de faire appliquer cet accord. Le temps est venu de désigner les responsables de ce blocage : Joseph Kabila et sa majorité qui veulent s'accrocher au pouvoir. Nous avons le devoir de les en empêcher. La mauvaise foi, les basses et méprisables manœuvres du régime en place bloquent la mise en œuvre d'un accord qui aurait dû être historique pour la RD Congo et exemplaire pour le continent africain.

Cet accord, qui répond aux attentes légitimes du peuple congolais, est accepté par l'opposition et salué par les pays de la sous-région, le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union Africaine, l'Union Européenne, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'ensemble de la communauté internationale. Seuls Joseph Kabila et sa majorité ne veulent pas l'appliquer.

En bloquant la nomination du Premier ministre présenté par le « Rassemblement » conformément à l'accord, en refusant celle du Président du CNSA, en se servant avec cynisme du décès du Président Etienne Tshisekedi, notre modèle dans la lutte pour la démocratie en RD Congo, la majorité présidentielle fait tout son possible pour saborder cet accord. Ce sabordage de l'accord de la Saint-Sylvestre risque aujourd'hui de plonger notre pays dans un indescriptible chaos dont nul ne peut prédire l'ampleur et les répercussions.

En effet, cet accord constitue le socle de la légitimité de toutes les institutions électives de notre pays arrivées aujourd'hui en fin de mandat. Depuis le 19 décembre 2016, le président Kabila est hors mandat. Nous n'avons accepté son maintien que pour éviter le chaos. Sa seule légitimité réside dans l'application stricte, complète et rapide de l'accord de la Saint-Sylvestre. Sans cette application, Joseph Kabila n'a plus sa place au Palais de la Nation.

La défense des intérêts du peuple congolais est au centre du combat politique pacifique du « Rassemblement ». Or, ces intérêts sont aujourd'hui bafoués par le régime en place qui se moque de son aspiration démocratique légitime. Nous luttons, pacifiquement, pour un seul objectif : des élections démocratiques, inclusives, transparentes et apaisées afin de faire vivre à la population sa première alternance démocratique et pacifique.

Il y a trois mois, j'appelais à la vigilance du peuple ; aujourd'hui, face au blocage de la majorité présidentielle, j'appelle à sa mobilisation. Congolaises, Congolais, suivons le mot d'ordre du « Rassemblement », résistons ensemble à ce pouvoir illégitime et réclamons tous les jours et partout l'application stricte de l'accord de la Saint-Sylvestre.

Vive la République démocratique du Congo !

Bruxelles, le 30 mars 2017

Moïse Katumbi Chapwe