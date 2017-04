Sénégal: Rencontre sur la Revue annuelle conjointe (Rac) du (PNDs) - Awa Marie Coll Seck appelle à une synergie des actions

La ministre de la santé et de l'action sociale, Awa Marie Coll Seck est loin d'être satisfaite des avancées au niveau de son département pour améliorer la santé des populations. De son avis, un mort évitable reste comme une douleur sur la poitrine. Une déclaration faite hier, jeudi 30 mars lors de la revue annuelle conjointe (Rac) du plan national de développement sanitaire à Dakar. Pour l'atteinte des résultats, la ministre a invité les acteurs : «à une synergie des actions autour de l'exercice de planification des stratégies à développer dans le secteur. Les plans de travail annuels (PTA) constituent une base essentielle dans la planification».

Un an avant la fin du deuxième plan national de développement sanitaire (2009-2018), le ministre de la santé et de l'action sociale, le professeur Awa Marie Coll Seck a fait savoir, qu'il reste encore beaucoup de choses à parfaire dans la mise en place des différents programmes mis en place par son département. En présidant la rencontre de la revue annuelle conjointe (Rac) du (Pnds), la ministre a avancé : « nous avons mis en place beaucoup de mécanismes qui ont aidé à améliorer la santé des populations. Mais, pour ma part, il reste encore des choses à faire. Car, un mort évitable fait mal. Comme je ne suis jamais satisfaite, il nous faut aller au-delà de nos objectifs pour offrir à la population une bonne couverture sanitaire».

Pour ledit atelier l'objectif vise à analyser les performances des structures de santé en se fondant sur les principaux indicateurs de santé tout en discutant sur les contraintes et les difficultés sur leur mise en œuvre.

Ainsi, dira la ministre Awa Marie Coll Seck, "notre objectif, ce sont les résultats et non de se réunir et de discuter. C'est d'avoir des résultats qui changent la vie des populations sénégalaises car la mesure de la performance dans la mise en œuvre des politiques publiques obéit à un impératif de redevabilité et de recherche permanente de l'efficience".

Ainsi, dans l'atteinte de résultat, la ministre a appelé ses collègues médecins et ses collaborateurs à travailler autour de l'exercice de planification à travers notamment le respect des instructions de remplissage et les délais de transmission des Plans de travail annuel (PTA).

«Je lance un appel solennel, pour une synergie des actions autour de l'exercice de planification des stratégies à développer dans le secteur. Les plans de travail annuels (PTA) constituent une base essentielle dans la planification" a souligné Awa Marie Coll Seck. Et d'ajouter : « les réformes introduites dans le secteur ont donné naissance à une architecture avec des programmes fonctionnels plus cohérents et en phase avec les exigences des réformes de l'UEMOA. Cette dynamique de mise en place d'un cadrage cohérent de mobilisation et de gestion rationnelle des ressources pour tendre vers la couverture sanitaire universelle, est consolidée par l'élaboration d'une stratégie nationale de financement de la santé et un plan d'investissement sectoriel».

Pour les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, dans le cadre du renforcement de la couverture des services, beaucoup de réalisations ont été faites en termes de constructions et d'équipements de structures sanitaires. Le représentant résident de l'organisation mondiale de santé a souligné que dans la même perspective les ressources humaines en santé sont en voie d'être renforcées, des progrès notables ont aussi été réalisés dans le domaine des médicaments et des produits de santé, notamment avec la stratégie «jegesina-yeksina», la mise en œuvre du plan d'urgence sur la lutte contre la mortalité maternelle et l'élaboration du plan stratégique de la (Srmnia 2016-2020).

Des avancées qui lui ont amené à dire que : «l'accès des populations à des soins de qualité a été nettement amélioré.»