Maroc: L'économie sociale et solidaire au cœur d'un forum international à Marrakech

L'économie sociale et solidaire sera à l'honneur lors d'un forum international qui aura lieu du 22 au 24 mai prochain à Marrakech. Associations, entreprises, institutions publiques et universitaires du Maroc, de France et plus largement du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, sont invitées à échanger et débattre de la promotion, de la formation et de la recherche-action en économie sociale et solidaire. Le Forum se tiendra sous le signe de l'engagement, de citoyenneté et du développement, avec pour objectif principal : « Comment former à l'économie sociale et solidaire ? ».

Organisé à l'initiative de deux universités, à savoir celles de Mulhouse et de Marrakech, l'évènement est également porté par des acteurs incontournables tels que le Réseau marocain de l'économie sociale et solidaire « REMESS », le Réseau africain de l'ESS et le Réseau inter-universitaire de l'ESS avec la volonté commune de tisser des liens et de créer des dynamiques interrégionales et internationales.

Si les enjeux sont multiples, la professionnalisation de l'économie sociale et solidaire sera le menu consistant de cette manifestation à caractère scientifique. En effet, du Nord au Sud en s'adaptant aux contextes et aux territoires, il est aujourd'hui nécessaire de développer la professionnalisation de l'économie sociale et solidaire, qui repose sur des valeurs et des pratiques solidaires, environnementales et démocratiques ainsi que sur la capacité de chacun à innover pour les mettre en œuvre.

Selon un communiqué des organisateurs, ce forum cible les jeunes et futurs acteurs de l'ESS en les confortant dans leurs engagements, en les interpellant sur les enjeux et les perspectives de l'ESS tout en élargissant leurs horizons. Lieu de rencontres transversales, ce forum entend être accessible aux acteurs de l'ESS, universitaires et praticiens, membres de réseaux associatifs et représentants de collectivités et d'étudiants, de pays et de continents différents pour favoriser des rencontres et des échanges constructifs.

Par ailleurs, les organisateurs mettent en avant un credo phare, à savoir «formation-recherche-action», illustrant ainsi la démarche interactive et la dynamique d'amélioration continue qui animent les participants à ce forum, soit près de 100 communications scientifiques et 60 témoignages d'acteurs, lors de cette rencontre.

Aussi riche que varié, le programme se décline sous forme de tables rondes, débats, témoignages, sessions de travail, conférences et expositions... Autant d'espaces d'expression pour un forum solidaire et démocratique qui décloisonne les univers et les territoires.