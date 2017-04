Congo-Kinshasa: Pénurie de farine de maïs à Lubumbashi - La politique surclasse l'économie

Pour Moïse Katumbi, il s'agit purement et simplement d'un pouvoir qui n'a aucun souci de son peuple. Il pense que ce que vit la population de Lubumbashi est souhaité et entretenu par le pouvoir.

« Je vous saurais gré de me communiquer les éléments ci-après : la raison sociale de la société importatrice, ses statuts, son numéro d'identification fiscale ainsi que son numéro de registre de commerce et de crédit mobilier ; le nom du représentant de cette société en RDC et toutes ses références d'identification ; le nom du transitaire désigné pour la prise en charge de la marchandise et les formalités de dédouanement, la date probable de l'arrivée de la première cargaison ;le moyen de transport de ladite marchandise », a écrit le ministre.

