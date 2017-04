Maroc: Basketball - La RSB à la salle Bouazzaoui avec seulement 6 joueurs

Il convient de souligner en dernier lieu que le championnat national d'élite reprend ses droits ce samedi avec la première journée retour marquée par des rencontres qui se présentent sous de bons auspices, notamment le derby des riverains entre l'ASS et l'ASFAR et la rencontre mettant aux prises la RSB avec le FUS de Rabat.

Il y a lieu de signaler que la formation de la Renaissance de Berkane s'était présentée à la salle Fathallah Bouazzaoui à Salé avec seulement 6 joueurs au lieu de 12, et ce en raison des problèmes de recrutement rencontrés par le club en début de saison. De son côté, l'équipe de l'Association Sportive de Salé a été également privée de ses deux joueurs clefs, à savoir Abdelhakim Zouita et Abderrahim Najah laissés au repos.

