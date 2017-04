Congo-Kinshasa: Kinshasa en difficulté

Le plus évident est que Kinshasa va laisser sa plume dans cette affaire. Il en subira d'une manière ou d'une autre les conséquences. De quelle nature seront-elles? On n'en sait rien. Au moins pour l'instant.

La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont intimé l'ordre à Kinshasa de faire toute la lumière sur cette affaire et traduire les coupables devant la justice. Voilà une épine sous le pied dont Kinshasa ne pourra pas se débarrasser de si tôt.

Les tueries en série dans le Grand Kasaï ont pris une autre dimension avec l'assassinat de la manière la plus ignoble de deux enquêteurs des Nations unies; l'une, une citoyenne suédoise décapitée, et l'autre, un Américain tué lâchement par des gens non autrement identifiés.

