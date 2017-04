Maroc: Rencontre sur les Jeunesses méditerranéenes à Casablanca

Le Réseau Euromed France (REF), en partenariat avec le Réseau Euromed marocain des ONG et ONORIENT, organise une rencontre sous le thème «Jeunesses méditerranéennes. Etat des lieux de la jeunesse en Méditerranée» à Casablanca. Le lancement de cet événement aura lieu le 3 avril courant, à partir de 9h à l'hôtel Idou Anfa, et prendra fin, lors d'un débat public, le 5 avril, au Centre pédagogique régional.

Cet événement réunira soixante-quinze jeunes et acteurs de la jeunesse des pays des deux rives de la Méditerranée. Ce sera pour eux l'occasion d'échanger sur les opportunités, les obstacles et les grands défis auxquels ils font face. Il nous semble, en effet, urgent de faire entendre les voix, les aspirations et les rêves de ceux qui sont les porteurs d'espérance pour un monde plus juste et plus humain.

La problématique de la marginalisation des jeunes sera développée à travers quatre thématiques, abordées lors d'ateliers interactifs : accès à l'emploi, à la formation et au travail décent ; libre circulation des jeunes dans l'espace méditerranéen ; participation citoyenne et médias ; rôle de la culture et des arts pour les jeunes générations. Des visites de terrain, dans des associations travaillant sur ces enjeux à Casablanca, seront aussi organisées. Les résultats de ces trois jours de travail seront présentés lors d'un débat public au Centre pédagogique régional le 5 avril, de 14h à 18h. Moment clé de cette rencontre, il sera aussi l'occasion pour les jeunes de prendre la parole pour témoigner de leur situation.

Cette rencontre intergénérationnelle d'acteurs engagés en faveur de la jeunesse constitue le lancement d'un cycle de trois rencontres annuelles, la deuxième se déroulera à Alger en 2018 et la troisième à Tunis en 2019. Toutes sont issues d'une première étape : la rencontre « Jeunesses méditerranéennes. Pour un avenir commun et un engagement citoyen et solidaire », organisée à Paris en octobre 2015.

L'objectif est d'établir des relations pérennes qui permettront de créer un réseau d'acteurs citoyens qui répond aux problématiques de l'intégration des jeunes. Il s'agit également de renforcer la confiance des jeunes dans le changement démocratique et dans la force de l'engagement citoyen, mais aussi et avant tout de les y inclure.

Cette rencontre est organisée avec le soutien de la Fondation de France, de l'Agence française de développement (AFD), du projet Réseaux de la Jeunesse méditerranéenne - ou NET-MED Youth - (mis en œuvre par l'UNESCO avec le soutien de l'Union européenne), du Service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Algérie et de la Délégation interministérielle à la Méditerranée.