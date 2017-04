Congo-Kinshasa: Fin de la mission des bons offices - La NOGEC constate l'échec des discussions directes !

La NOGEC ne se sent, sous aucune manière, surprise par la non-signature du document final portant sur les arrangements particuliers d'autant plus que tous les indicateurs étaient, depuis peu, réunis pour que celui-ci ne puisse pas être conclu. « Le décès du président Étienne Tshisekedi, la division au Rassemblement, la Mauvaise foi de la Majorité Présidentielle,... ont concomitamment conduit à l'échec de ces échanges directs », explique-t-on dans cette missive.

Depuis la clôture des discussions directes le lundi 27 mars dernier par les prélats catholiques, plusieurs forces vives de la nation ont fait, illico presto, des déclarations quant à ce. Parmi elles, l'on compte le mouvement citoyen Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, - NOGEC -, de Me Constant Mutamba. Ce regroupement, par une déclaration publiée le mardi 28 mars, prend acte de l'échec des négociations directes organisées sous l'égide de la CENCO et appelle le peuple à mener une lutte indépendante.

