Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Il faut une nouvelle stratégie d'exportation pour le pays»

«Le commerce mondial a une nouvelle configuration.» Propos de Pravind Jugnauth, ce vendredi 31 mars. Le Premier ministre intervenait lors du lancement du National Export Strategy (NES) à l'hôtel Le Méridien. D'ajouter que «nous avons vu comment la mondialisation a balayé le monde. Il y a eu de nombreux hauts et des bas comme la crise de l'Union Européenne, entre autres».

Il a également parlé de la situation du commerce international dans le monde. «Le commerce international continuera à ralentir. Nous voyons la faible performance du secteur des exportations depuis quelques années. Il y aura des années plus incertaines pour le commerce et un protectionnisme accru l'entravera encore plus.» Selon lui, les préférences commerciales ont été érodées et les industries du textile et du sucre affectées.

Concernant le marché du travail à Maurice, il a déclaré qu'il y a un grave déséquilibre au niveau des compétences. «Nous devons faire face à la nouvelle dynamique de la population mauricienne. Elle diminuera et vieillira au fil des années. Ces tendances auront un impact significatif sur la société et le marché du travail.»

Il y a donc un réel besoin de changer la stratégie de développement. C'est justement le rôle du NES. «Le NES offre des solutions efficaces et capte tous ces défis. Il définit également un rôle plus important pour les problèmes des Petites et moyennes entreprises, entre autres.»

Le Premier ministre a aussi évoqué Rodrigues. «Une stratégie d'exportation sera mise sur pied pour Rodrigues.»

Par ailleurs, Pravind Jugnauth se dit impressionné par le NES dans son ensemble. «Le NES est intégré dans un développement inclusif à haut revenu.» Il a affirmé que le gouvernement encouragera le secteur privé à participer à la mise en œuvre de cette stratégie et supprimera les obstacles. «Le gouvernement fera un usage intensif de la diplomatie économique.»