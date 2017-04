Sénégal: Pétrole et gaz - Le CN-ITIE veut s'inspirer des meilleures pratiques

Saly-Portudal (Mbour) — Le Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (CN-ITIE) veut s'inspirer des meilleures pratiques en matière de dispositifs législatif, réglementaire et institutionnel, a indiqué mercredi son secrétaire permanent par intérim, Papa Alioune Badara Paye.

M. Paye a précisé que le but est de permettre au Sénégal de tirer profit des ressources minières, pétrolières et gazières.

"Il est tôt de pouvoir cerner toutes les retombées qui peuvent profiter à notre pays. Mais il y a des services techniques qui travaillent déjà sur les scénari possibles. Parce que, aussi bien dans les projets du gaz au nord de Saint-Louis, et du pétrole à Sangomar, on n'a pas encore pris une décision finale d'investissement", a souligné M. Paye.

Il s'exprimait à Saly-Portudal (Mbour, ouest), où il présidait le démarrage d'un séminaire de formation des membres du CN-ITIE sur la gouvernance pétrolière et gazière au Sénégal.

Selon lui, le Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz travaille "pour voir comment on peut améliorer les bénéficies pour la population, notamment dans le secteur de la sous-traitance et de la prestation de service, parce que la distribution va connaître un développement important".

Ce séminaire, appuyé par la Grande-Bretagne, entre dans le cadre du volet renforcement des capacités du plan stratégique de l'ITIE pour la période 2017-2021.

L'accent sera mis sur les défis liés à la gestion et au partage des recettes pétrolières et gazières, les mécanismes de promotion de la transparence, le contenu local, la gestion des fonds de stabilisation et d'épargene, ainsi que le fonds pour les générations futures, etc.

Le comité national entend œuvrer pour l'instauration d'un optimum de gouvernance et accompagner l'Etat du Sénégal dans son ambition de gérer "de façon transparente et rigoureuse" ces ressources, a t-il dit.

Le but est de permettre "de rendre compte aux citoyens de l'évolution des résultats de gestion des opérations minières, pétrolières et gazières sur l'ensemble du territoire sénégalais", a expliqué M. Paye.

Avec cette formation de deux jours, les membres du CN-ITIE "vont être dotés d'outils nécessaires pour comprendre et analyser les enjeux liés à l'industrie pétrolière et gazière et s'imprégner des meilleures pratiques en matière de gouvernance du secteur des hydrocarbures".