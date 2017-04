Madagascar: Marc Ravalomanana à Paris - Demande d'audience rejetée par l'AFD

Par ailleurs, la maire Lalao Ravalomanana a pu s'entretenir à Paris avec la présidente de la Région Ile-De-France (RIF). Cette dernière a fait savoir que la coopération avec la CUA va être améliorée et renforcée. Par contre, lors de la présentation de son rapport hier à l'hôtel de ville à Analakely, le conseiller spécial Marc Ravalomanana a fait une mention spéciale sur le fait que l'AFD (Agence Française de Développement) a rejeté leur demande d'audience lors de leur passage à Paris. Alors que la délégation de la CUA envisageait de discuter de coopération technique avec cette Agence française représentée à Madagascar. Bon nombre d'observateurs s'interrogent sur le pourquoi de ce rejet. A-t-il une signification politique qui conduirait à remettre sur le tapis les relations tendues entre la France et l'ancien président Marc Ravalomanana en 2009 ?

La maire d'Antananarivo et son conseiller spécial Marc Ravalomanana ont fait hier le rapport de leur périple européen à l'hôtel de ville à Analakely. De Paris (France) à Copenhague (Danemark), en passant par Bruxelles (Belgique), ce périple leur a permis notamment de rechercher des partenariats pour le développement de la commune urbaine d'Antananarivo. A Copenhague où elle a pu assister à la réunion du City 40, la maire Lalao Ravalomanana a rencontré le maire de la ville. La mairie de Copenhague a promis de fournir à la CUA des matériels nécessaires à l'assainissement de la Capitale. On a appris hier que des techniciens danois se trouvent déjà sur place dans le dessein de soutenir la CUA dans ses actions. Sur le plan politique, Marc Ravalomanana a reçu le film documentaire relatant les péripéties de son départ précipité du pays en 2009. Le tournage du film a été financé par l'Etat danois.

