Congo-Kinshasa: La CPI s'implique

Nouvelle attaque dans le Kasaï, en RDC. Une attaque contre des édifices publics et des églises… Plus »

Dans une déclaration datée du vendredi 31 mars 2017, le procureur de la CPI a déclaré : «Je suis profondément préoccupée par les nombreux rapports faisant état d'une situation de violences graves depuis plusieurs mois en RDC, en particulier dans les provinces des Kasaï. Des informations font état de violences entre des milices locales et les forces congolaises, du meurtre de nombreuses personnes, civiles et non civiles, d'enlèvements et d'exécutions sommaires de personnes, y compris d'experts de l'ONU en mission et de leurs accompagnateurs».

La récente opération de bouclages des quartiers lancée par les forces de l'ordre dans les communes de la Nganza et Katoka a fait beaucoup de victimes. Des exécutions sommaires, des arrestations arbitraires et autres traitements inhumains sont signalés à Kananga. Préoccupée, la Cour pénale internationale (CPI) lève le ton.

Depuis quelque temps, l'insécurité se porte bien dans la province du Kasaï Central. La psychose gagne du terrain. Les populations civiles ne savent pas à quel saint se vouer. A la base, les accrochages entre les miliciens du chef traditionnel Kamuina N'sapu et les forces de l'ordre. Des affrontements qui, selon les informations en provenance de cette partie du territoire national, font état de plusieurs cas de tueries et autres exactions sur les populations civiles.

