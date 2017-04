Afrique: Vers une zone de libre échange continentale dès octobre 2017

Sous les auspices de l'Union africaine (UA), les Etats vont mettre en place dès octobre un espace sans frontières semblable à Schengen pour stimuler le commerce continental.

Fin février, les Etats membres ont pris la décision de démanteler entre 85 et 95% des barrières douanières dans une période de 5 à 10 ans. Ce processus bénéficiera de l'accompagnement de la Commission économique africaine (CEA), d'une certaine flexibilité pour permettre aux Etats de s'adapter à la nouvelle donne en fonction de leur spécificité économique.

Des experts de la CEA et de la Commission de l'Union africaine ont échangé sur des modalités techniques de la zone de libre-échange continentale. Cette Rencontre a pour objectif de parvenir à un démantèlement progressif des droits de douanes pour les produits et services dans le cadre de la Zone de libre échange continentale (ZLEC). À cette occasion, la commissaire de l'UA en charge du commerce et de l'industrie, Fatima Haram Acyl, a annoncé que d'ici fin 2017, les traditionnelles barrières nationales seront moins importantes.

La ZLEC qui sera mise en place dès octobre 2017 va réunir 54 Etats pour un PIB de 3400 milliards de dollars. Cette zone est censée garantir la libre circulation des personnes et des biens ainsi que des capitaux, et augmentera la compétitivité des entreprises.

Une prochaine réunion sur la ZLEC aura lieu en juin à Addis-Abeba. Les négociations en vue de l'établissement de la Zone ont été lancées en juin 2015. Le commerce intra-africain représente 10% des échanges réalisés sur le continent. La part du contient dans le commerce mondial n'est que de 2%. La mise en place de la zone de libre échange à l'échelle continentale pourrait doper le commerce intra-africain à hauteur de 35 milliards de dollars d'ici à 2022.

Ce qui répond aux objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine : créer un seul marché à l'échelle du continent, des biens et des services ; établir la libre circulation des hommes d'affaires en accélérant la mise en place de l'union douanière en 2022, et une communauté économique africaine d'ici 2028. Il est également prévu en juillet prochain, la mise en circulation d'un passeport électronique unique et sans visa dans les 54 Etats membres de l'UA. Les citoyens conserveraient leur passeport national et se verraient délivrer un e-passeport africain par l'organisation continentale. Ce sera une première à l'échelle mondiale. En 2025, ils seront un milliard d'Africains à bénéficier de ce passeport.