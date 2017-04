Sénégal: Bilan des 5 ans du président Sall - Macky 2012 parle de 75% de taux de réalisations

Revenant sur ce bilan du régime en place, le coordonnateur de Macky 2012 a dressé un chapelet de réalisations dont notamment la réduction des inondations, à travers des infrastructures installées dans beaucoup de localités du pays, et la construction de plus de 2800 logements sociaux destinés aux sinistrés. Ou encore la réduction des prix des loyers, des denrées alimentaires et celui de l'électricité, la gratuité de l'hémodialyse et l'acquisition des scanners pour les hôpitaux de Grand Yoff, Saint-Louis, Kaolack, Touba, Ourossogui et Kolda pour ne citer que ceux-là.

Entouré de la plupart de ses principaux lieutenants, lors de cette rencontre avec les journalistes, Moustapha Fall Ché a par ailleurs rappelé que le président Sall et son gouvernement disposent encore de deux ans qui leurs permettront de résorber le déficit, synonyme d'une majorité qualifiée aux législatives et d'une victoire éclatante au 1er tour de l'élection présidentielle de 2019.

Lors d'une conférence de presse tenue dans les locaux de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar, Moustapha Fall Ché, coordonnateur de la dite coalition, et ses camarades ont favorablement apprécié les actes posés par leur ancien candidat en 2012 et à qui 'ils ont par ailleurs décerné une note de 16 sur 20. Cette note correspond, selon eux, au taux de 75% de réalisation des engagements que leur coalition avait pris vis-à-vis du peuple sénégalais.

