Afrique de l'Ouest: Situation économique, comptes de la BCEAO, de la Boad... Les ministres de l'Uemoa en réunion à Dakar

Les propositions relatives au renouvellement du mandat des membres du Comité de politique monétaire de la Bceao sont également au menu de cette première session. Amadou Bâ et ses homologues se pencheront ensuite sur les comptes de la Banque ouest africaine de développement (Boad) pour l'exercice clos le 31 décembre dernier et ceux du Fonds de développement de l'énergie (Fde). Au titre de la Commission de l'Uemoa, poursuit-il, le Conseil examinera les dossiers finalisés par les experts statutaires.

Il a souligné que le Conseil s'appuiera sur les données y figurant, relatives aux évolutions récentes et perspectives économiques de l'Union, pour décider des mesures visant la consolidation des performances économiques, la poursuite de l'assainissement des finances publiques et l'approfondissement des réformes structurelles dans les États membres. Le Conseil aura également à se prononcer sur les comptes de la Bceao pour l'exercice 2016, soumis à son approbation.

La première session ordinaire de l'année du Conseil des ministres de l'Économie et des Finances de l'Uemoa s'est tenue, hier, au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao). Lors de la cérémonie d'ouverture, Amadou Bâ, ministre de l'Économie du Sénégal a listé les points qui seront examinés au cours de cette rencontre. M. Ba qui est le président du Conseil des ministres a informé qu'au titre de la Bceao, le rapport sur la situation économique et monétaire dans l'Uemoa au 31 décembre 2016 sera examiné.

Le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) a abrité, hier, la réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Uemoa. Au cours de cette première session statuaire de l'année, sont examinés plusieurs points notamment la situation économique et monétaire de l'Union, les comptes de la Bceao, de la Boad, etc.

