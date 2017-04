Congo-Kinshasa: Les acteurs politiques saluent la résolution 2348 de l'ONU

Nouvelle attaque dans le Kasaï, en RDC. Une attaque contre des édifices publics et des églises… Plus »

«Nous avons accueilli cette nouvelle avec beaucoup de satisfaction. A partir du moment où la situation socio-politique et sécuritaire du pays est presqu'explosive, nous pensons qu'on devrait réajuster le mandat de la MONUSCO pour l'adapter au contexte socio-politique et sécuritaire du moment».

«Nous avons reçu cette résolution avec beaucoup de satisfaction et nous saluons cette résolution du Conseil de sécurité des Nations unies et nous exigeons son application intégrale immédiatement, parce qu'il y a péril en la demeure. Le pays ici est en train de connaître une situation chaotique à cause de la non-signature de l'arrangement particulier, qui devait nous emmener à appliquer l'accord du 31 décembre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions».

«Je crois que nous sommes sur la même longueur d'ondes, parce que le président de la République et la Majorité présidentielle ont exprimé leur ferme détermination à aboutir à la réalisation de l'accord du 31 décembre 2016 et à finalisation de l'arrangement particulier par une signature de toutes les parties prenantes», a affirmé M. Atundu sur Radio Okapi samedi 1er avril.

