Congo-Brazzaville: Cuvette-Ouest - Les habitants de Mbama déplorent les conditions de vie précaires

Ils l'ont exprimé à la ministre du Tourisme et des loisirs, Arlette Soudan-Nonault, au cours de la rencontre tenue avec les autorités locales et toutes les sensibilités du district de Mbama.

Au nombre des problèmes récurrents posés par les populations, il y a le manque d'eau potable et d'électricité, ainsi que des voies de communication. Elles ont ensuite déploré les conditions de logement du secrétaire général. La ministre du Tourisme et des loisirs, a trouvé des mots justes pour répondre à ces doléances.

« Le président de la République avait de l'élan pour désenclaver totalement et développer la Cuvette ouest, mais la situation financière du pays avec notamment la chute du baril du pétrole, n'a pas permis de réaliser ce projet. A cela, il faut ajouter la situation du Pool. Il y a eu donc détournement des chapitres financiers. Mais les choses vont s'arranger dès que tout va rentrer dans l'ordre. Quant à la construction de la maison du secrétaire général, l'état à ses mécanismes. Des solutions seront trouvées pour régler ce problème », a assuré la ministre du Tourisme.

Cathérine Ketakessiéré, habitante de Mbama a déploré la non visibilité de son district en comparaison aux autres. En outre, la population de Mbama a ajouté un autre intervenant est sous informée et manque un espace de loisirs. « Avec ce que nous sommes en train de faire sur le plan touristique, Mbama se fera voir dorénavant non seulement à travers les écrans à Brazzaville, mais aussi au niveau international, à travers les sites Internet », a rétorqué Arlette Soudan Nonault.

La ministre du Tourisme et des loisirs a demandé aux habitants de Mbama de répertorier tous les sites touristiques de leur localité, sous la supervision du Prefet et les faire connaitre aux autorités concernées.

Elle a profité de cette occasion pour parler des choix et orientations stratégiques, retenus par le schéma directeur du développement durable du tourisme, qui ont pour objectifs entre autres de : désenclaver les départements particulièrement la zone nord ; poursuivre le développement de produits et activités d'écotourisme qui soient conformes aux standards internationaux ; encourager le développement du tourisme domestique et stimuler la croissance des arrivées touristiques internationales aux aéroports de Brazzaville, Pointe-Noire, Ollombo et Ouesso ; réhabiliter les attractions et les activités existantes.

Le ministère a entrepris également la construction des gites et bureaux d'information touristique dans les zones à forte demande touristique. C'est le cas de la Cascade de Matadi ma Diaba aux environs de Dolisie dans le Niari. Cette expérience, a-t-elle dit, s'étendra sur l'ensemble du pays et notamment dans la Cuvette-ouest ; améliorer le rôle de destination culturelle et de tourisme d'affaires en République du Congo en s'appuyant sur la zone de Brazzaville ; soutenir les pratiques de développement durable, en particulier celles concernant le littoral ; accompagner la société Congo Conservation Company en vue d'améliorer ses prestations et son potentiel et permettre à la clientèle nationale d'accéder à ses produits à travers une politique de prix encourageante etc...

Elle a enfin informé les propriétaires d'établissement hôteliers que toutes les autorisations d'exercer ne peuvent être signées que par le ministre du Tourisme.

Après le district de Mbama, Arlette Soudan-Nonault, s'est rendue à Oka-Bambo/ Ambela, un village d'un kilomètre de long, situé à plus d'une quarantaine de kilomètres de la sous-préfecture de Mbama. Arlette Soudan-Nonault y a été reçue en véritable fille du terroir. Comme à Mbama centre, ici aussi une kyrielle de problèmes a été posée au membre du gouvernement, tel que la reconstruction du pont liant cette localité à Ewo... A propos, le préfet du département qui l'accompagnait, a annoncé que le démarrage des travaux est prévu le 1er mai 2017.