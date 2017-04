Afrique: Toulouse - Issa Diop et Alban Lafont sur le départ ?

L'Institut New World Wealth et la banque AfrAsia Bank ont publié un rapport sur les millionnaires du continent… Plus »

Suivi par Arsenal et Manchester City, Issa Diop est également dans le viseur du RB Leipzig selon les informations de Foot Mercato. Le club allemand l'admire depuis des mois et serait prêt à faire une offre à deux chiffres à Toulouse pour le recruter.

Issa Diop et Alban Lafont sur le départ ? La question se pose du côté de Toulouse qui, à la fin de la saison, verra probablement Tongo Doumbia plier bagage. Et il ne sera pas le seul, puisqu'on annonce d'autres départs dont ceux de défenseur central d'origine sénégalaise et du jeune portier d'origine burkinabé.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.