Angola: L'importation de produits alimentaires augmente de manière significative en 2016

Luanda — Outre les ciments hydrauliques, qui sont à l'avant-garde des produits les plus importés, la farine de blé, le riz et le sucre sont les aliments les plus achetés par l'Angola à l'étranger et dont la quantité acquise au cours du troisième trimestre de 2016 a connu une hausse par rapport à 2015.

Selon le bulletin statistique du troisième trimestre du Conseil national de chargeurs (CNC), la quantité de farine de blé importée en 2016 a été 149.800,83 tonnes, enregistrant une augmentation de 43.821,34 tonnes par rapport à l'année 2015. Ce chiffre correspond à une la croissance à l'ordre de 41, 35 pour cent.

Concernant le riz, le troisième produit le plus importé au cours du troisième trimestre de 2016, il a atteint 113.111, 15 tonnes, soit une augmentation de plus de 27.910, 50 tonnes par rapport à 2015, l'année durant laquelle le pays a acheté à l'étranger 85.200,50 tonnes.

À son tour, les importations de sucre se sont élevées à 66. 883 tonnes, soit plus de 10.557, 64 tonnes par rapport à la période 2015, une période au cours de laquelle il y avait eu un achat de 85.200,50 tonnes, ce qui correspond à une variation de 18.174 pour cent.

En plus de ces denrées alimentaires, il y a également l'importation de granit et d'autres pierres de taille, qui a enregistré une augmentation considérable de 37.891, 03 tonnes dans la même période de 2016, ce qui représente une relution de l'ordre de 14.718.5 pour cent.

Une autre augmentation s'est vérifiée dans les importations de maïs (44.67 pour cent) avec leurs expressives 8.832,82 tonnes.

En revanche, d'autres produits alimentaires tels que la viande et les abats, les huiles de soja et la farine de céréales ont connu des chutes. En 2016, il a été importé 48.055,36 tonnes contre les 73.656,92 tonnes en 2015, soit une réduction de 25.601,56 tonnes.

Le Portugal, la Chine et la Corée du Sud sont les pays qui ont exporté plus vers l'Angola en 2016, mais leurs exportations ont baissé par rapport à 2015. Par exemple, du Portugal, il a été importé moins 70,130.49 tonnes, moins 133,025.06 tonnes de la Chine et de la Corée du Sud, une différence de 99.934,14 tonnes.

Le continent qui a le plus exporté vers l'Angola a été l'Europe (633.633,83 tonnes), suivie par l'Asie (520.048.01 tonnes) et de l'Amérique (207.567,93 tonnes).

Dans l'ensemble, les importations de l'Angola en 2016 ont fortement diminué en raison de la situation de la crise financière et économique que connaît le pays depuis fin 2014.