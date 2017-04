Angola: Les coupures fréquentes d'électricité diminueront prochainement

"Les embarras actuels sont nécessaires pour que nous puissions ensuite avoir des bénéfices que donnera la liaison dans le système électrique national, à partir de cette année (2017) des six unités de production qui fourniront plus de 2000 Megawatts", a ajouté João Baptista Borges.

Puisque le barrage de Lauca se situe sur le parcours d'eau entre le barrage de Capanda et celui de Cambambe, avec la fin du remplissage des réservoirs, il y aura beaucoup plus d'eau afin de permettre à ce dernier (barrage de Cambambe) de fonctionner, ce qui fera élever les niveaux de production d'énergie électrique, a expliqué le ministre.

"Quand nous aurons atteint cette quantité d'eau, nous allons retenir moins d'eau à Lauca, et alors l'eau sera acheminée vers le barrage de Cambambe, et par là nous aurons une grande disponibilité de production d'énergie pour répondre au besoin de la capitale du pays", a-t-il souligné.

C'est ce qu'a fait savoir jeudi à Soyo, province de Zaire (nord), le ministre de l'Energie et des Eaux, João Baptista Borges, expliquant que jusqu'ici le niveau de remplissage du lac de barrage avait atteint 791 mètres, et qu'il manquait à peine quelque neuf mètres pour parvenir au niveau le plus haut des réservoirs, ce qui permettra alors d'effectuer le test des machines.

