Angola: L'AAPSI annonce le prix pour le secteur des technologies de l'information

Luanda — L'Association angolaise des fournisseurs de services d'Internet (AAPSI) va primer à partir de cette année, les acteurs du secteur des technologies de l'information et télécommunications qui se sont plus démarqués dans le cadre de leurs activités annuelles.

C'est ce qu'a informé mercredi à l'Angop, le président de cette association, Sílvio Almada, ajoutant que ce prix vise à encourager les créateurs du secteur et à valoriser le mérite et la qualité des œuvres et/ou des contenus divulgués par les utilisateurs des TIC.

Se prononçant sur l'assemblée générale annuelle de bilan de l'AAPS, tenue le même jour (29 mars), le responsable a souligné que le prix comprendrait quatre catégories et que les gagnants seraient dignement récompensés avec des valeurs monétaires et des équipements.

Il a expliqué que dans cette première édition du "Prix AAPSI", il serait en évaluation les catégories de "Meilleur Web", "Meilleure campagne de communication", "Meilleur contenu de vidéo" et "Meilleure application".

De même, a expliqué l'interlocuteur, il est également prévu pour cette année la réalisation de l'atelier AONOG, la formation et l'événement AAPSI, l'augmentation de la capacité IXP et ma mise à jour des différentes pages Web de l'association, en plus de l'achat de titres mobiliers.

En ce qui concerne l'assemblée générale annuelle de bilan de l'association, le responsable a informé que durant la même activité, il avait été approuvé le rapport d'activités et de comptes 2016, le plan d'activités et le budget pour 2017 et les nouveaux organes sociaux de l'AAPSI, élus tous les trois ans.

Pendant ce temps, Sílvio Almada (MS Telecom) a été reconduit dans ses fonctions de président de direction de l'association, tandis que Rui Jordão (ITA) est le secrétaire général et N'Silu Ferreira (Unitel), membre de la direction.