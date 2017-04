Angola: Bié - Les pluies laissent soixante familles sans abris

Cuito — Soixante familles sont restées sans abri à de la destruction, en ce mois de mars, de leurs domiciles à la suite de fortes pluies accompagnées de vents violents qui se sont abattues sur cette région.

C'est ce qu'a informé vendredi, dans la ville de Cuito, le commandant provincial du Service de protection civile et incendie, le commissaire-pompier José Pinto, soulignant qu'en plus des résidences, certaines infrastructures publiques avaient également été touchées, telles que des école, des hôpitaux et des églises.

Selon lui, ces familles sont actuellement dans le besoin de nombreux moyens de subsistance, en particulier pour les enfants.

Il a dit que les services de protection civile et la direction provinciale de l'assistance et réinsertion sociale (MINARS) étaient en quête des biens de première nécessité, aliments, ustensiles ménagers et des vêtements usés pour voter au secours de ces familles en difficulté.