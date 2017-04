Sénégal: La FENAPES forme ses représentants régionaux et départementaux

Kaolack — La Fédération nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal (FENAPES) a ouvert, vendredi à Kaolack, une session de formation de ses représentants, a constaté l'APS.

Il s'agit de permettre aux représentants régionaux de la FENAPES de mieux identifier leurs devoirs et de mieux revendiquer les droits pouvant aider à améliorer le secteur de l'éducation, a indiqué son président, Bakary Badiane.

Le président de la FENAPES s'exprimait en marge de la formation qui a enregistré la présence des responsables d'unions régionales et départementales des régions de Fatick, Kaffrine et Kaolack.

"Cette tournée de formation a débuté depuis le 27 mars dernier à Ziguinchor où nous avons regroupé aussi nos membres de Sédhiou et de Kolda, et se terminera dans la première quinzaine du mois d'avril dans la partie nord du pays, avec les régions de Saint-Louis, Matam et Louga", a-t-il précisé.

"Nous allons nous déplacer après l'étape de Kaolack, vers les régions de Thiès, Dakar et Diourbel et Kédougou et Tambacounda avant de clôturer dans le nord du pays", a-t-il poursuivi.

Il a expliqué que ces déplacements entrent dans le cadre du déroulement du plan d'actions de la direction de la fédération qui vient rencontrer et échanger avec ses démembrements régionaux et départementaux des problèmes de l'éducation.

Il s'agit "aussi et surtout de former nos responsables des Associations de parents d'élèves (APE) pour les rendre plus capables d'assurer leurs devoirs et en même temps de savoir revendiquer ce qui est de droit pour l'éducation de nos enfants", a-t-il ajouté.

Bakary Badiane a souligné que durant ces échanges avec leurs membres, "l'accent sera mis sur la capitalisation des actions à mener par les des parents d'élèves, sur ce qu'on attend d'eux en tant que parents d'élèves".

"Nous parlerons également du problème des abris provisoires, des grèves cycliques, des cotisations, et de la gestion des lycées et collèges", a-t-il encore relevé, saluant la mise à disposition par l'Etat d'un véhicule à sa structure.

M. Badiane a estimé que sur toutes ces questions les parents d'élèves ont besoin d'une certaine formation, pour être à mesure de réagir positivement pour une bonne éducation.