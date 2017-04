Madagascar: Rugby - Le Top 16 d'Analamanga maintenu

Ils sont tous deux argentins, et fans de football. D'une part, Lionel Messi en a fait une carrière fulgurante. Et… Plus »

D'un air encore tendu, et après des heures de discussion et de négociation du jeudi soir, l'équipe du Malagasy Rugby de Marcel Rakotomalala et celle de la ligue d'Analamanga d'Andry Ravelojaona, ont enfin trouvé un accord commun. Lors d'une conférence de presse des deux instances, hier soir, le numéro un de l'ovale malgache a annoncé que le Top 16 prévu se tenir ce dimanche au stade de Malacam Antanimena sera maintenu et les rencontres prévues à Andohatapenaka annulées.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.