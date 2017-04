Angola: Le MPLA souligne l'importance de Namibe dans l'intégration régionale

A cet effet, il a précisé qu'il était nécessaire de travailler pour que Namibe devienne vraiment une ville académique, « attirant des investisseurs privés pour amener ici leurs collèges, les instituts moyens et les universités pour former de nombreux cadres pour le développement du pays».

Le politicien a également souligné le potentiel de la province dans l'éducation et l'industrie de la pêche. "Namibe est une ville calme avec peu de population et favorable à l'étude parce qu'il y a la paix", a-t-il ajouté.

Il a dit que Namibe pouvait jouer un rôle important dans l'intégration régionale et contribuer au développement des provinces du sud de l'Angola « et peut-être aussi la voisine République de la Namibie».

Intervenant à l'acte politique de masses du MPLA, il a dit que la province de Namibe avait de meilleures conditions non seulement pour développer le tourisme, mais aussi le transport par son port et les chemins de fer de Mocamedes (CFM).

