Congo-Brazzaville: Salon du Livre Paris - Le poète JYB en quête d'une identité africaine

Créateur du Slam Litt, chacun de ses textes, porté par sa voix pénétrante, vient alimenter l'expression de sa quête de reconstitution en vue de relier sa composition génétique parsemée entre les Antilles, l'Océanie et l'Afrique. Son père est un Guadeloupéen de Petit-Bourg, sa mère est Réunionnaise d'origine malgache. JYB est né à Nouméa. Après un bref séjour en Calédonie, puis en Guadeloupe, il s'installe à Paris. À 53 ans, en 2015, il a été sacré champion de France de Slam poésie et a participé aux championnats du monde en Estonie.

Jean-Yves Bertogal scande son Slam pour clamer son ardent combat pour Haïti, contre l'esclavage et ses relents xénophobes d'aujourd'hui ; il ajoute sa signature à des mots qui jouent de la rime et se jouent au rythme des battements de son cœur dans le feu de son emportement passionnel.

Parler de JYB pourrait se réduire à écrire qu'il est Ultramarin, issu d'un père guadeloupéen et d'une mère réunionnaise-malgache et qu'il est né en Nouvelle Calédonie. Cet homme constitué d'un sang mêlé slame, sur fond de tam-tam, sa parole poétique au vent qui la happe et l'enveloppe pour, au souffle d'un écho profond et prolongé, la faire partager, le regard plongé dans les sphères identitaires mystérieuses qui sont les siennes. La richesse de ses textes cadencés et la qualité de ses rimes envoûtent.

On se souvient de sa table ronde du 24 mars 2013 proposée par Bénédicte de Capèle sur le Stand Livres et Auteurs du Bassin du Congo. A l'issue de celle-ci, Christiane Taubira s'était vue dédicacer l'un de ses deux livres du slameur. Jour pour jour, 4 ans après, le 24 mars 2017, sur le même stand devenu Pavillon Lettres d'Afrique, nous avons retrouvé JYB métamorphosé par une coupe rasta au détriment de son afro habituel, mais toujours avec une voix au timbre fort clamant de toute sa verve avec éclat le verbe.

