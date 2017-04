Togo: Un ultimatum au gouvernement pour s'exécuter

L'amélioration de la communication des rapports de performance sur les systèmes de gouvernance minière financée par l'État et les partenaires techniques et financiers,

la mise en œuvre pleine et entière des recommandations non mises en œuvre des rapports ITIE, 2010, 2011, 2012 d'ici 2018 et celles des rapports 2013 et 2014 d'ici 2019,

3- Cependant les OSC notent que certaines recommandations ne connaissent pas une mise en œuvre effective depuis le début du processus, l'absence d'une fouille de route claire pour la mise en œuvre de certaines recommandations, déplorent la rareté des ressources pour la mise en œuvre des actions du secrétariat technique (ST ITIE) et un déficit de communication autour des évaluations des projets financés par les partenaires et l'État. Elles notent également un quasi absence d'accompagnement des organisations de la société civile pour qu'elles jouent pleinement leurs rôles de veilles citoyennes.

L'objectif de cet atelier vise à outiller les participants à la maitrise des différents aspects propres au processus ITIE, la propriété réelle et les aspects d'analyses et d'interprétation sans oublier d'apporter de précision sur l'importance du rôle assigné aux organisations de la société civile.

Réunies les 30 et 31 mars 2017 à Lomé, à l'atelier sur la dissémination du rapport ITIE 2014 au sein des organisations de la société civile, organisé par le collège de la société civile au comite de pilotage ITIE-Togo en collaboration avec l'ONG COMINTES avec l'appui financier de l'Union Européenne à travers le projet : « Dialogue des parties prenantes autour des droits fondamentaux des zones d'exploitation minières », les organisations de la société civile, des droits de l'homme, syndicales, la chefferie traditionnelle, les média, et les organisations religieuses.

Et si jamais aux délais échus, rien satisfaction n'est pas obtenue, « nous envisagerons ce qu'il faut faire », a prévenu le Coordonnateur du CSC-ITIE. Et face à un cas pareil, les organisations de la société civile pensent opter pour des actions concertées qui avantageraient la mise en œuvre du processus ITIE.

« Pour nous, il n'est plus question d'attendre assez longtemps ; s'il doit y avoir une bonne volonté de la part des autorités du secteur minier, on devait commencer à mettre en application ces recommandations », a déclaré Emmanuel SOGADJI, Coordonnateur du Collège de la Société Civile de l'ITIE (CSC-ITIE).

