Cote d'Ivoire: Procès Gbagbo-Blé Goudé/ L'ex-chef du Cecos - : "On préférait des effectifs moins serrés...."

Cinquième jour de déposition à la Cour pénale internationale pour l'ancien chef du Centre de commandement des opérations de sécurité (CECOS), le général Guiai Bi Poin, entré à la gendarmerie ivoirienne en 1978. La défense de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a poursuivi son interrogatoire.

En début de journée hier, l'avocat de Laurent Gbagbo, Emmanuel Altit, est revenu sur le 31 mars 2011, jour où Guiai Bi Poin, ex-commandant du CECOS et de l'école de gendarmerie d'Abidjan, a quitté cette dernière parce qu'elle « pouvait être attaquée à tout moment par ceux que l'on affrontait » et que sa vie « était en danger ». « Vous voulez dire que les responsables des FDS étaient des cibles pour leurs adversaires ? » s'enquiert l'avocat. Ne répondant pas directement, le témoin relate que le domicile de Philippe Mangou à Yopougon a été « saccagé » et que le chef d'état-major a dû « se réfugier dans une ambassade ».

Cherchant à savoir où le chef du CECOS a trouvé refuge ce jour-là, la défense n'obtiendra pas de réponse. « Je me suis mis à l'abri, en sécurité ». Le 12 avril, après avoir été convoqué par Philippe Mangou, Bi Poin se rend au Golf, escorté par les forces armées d'Alassane Ouattara. « Le chef d'étatmajor nous a dit qu'il fallait se présenter aux nouvelles autorités. Nous avons été reçus par le Premier ministre qui était aussi ministre de la Défense (Guillaume Soro, ndlr) et par le ministre de l'Intérieur ».

Poursuivant à propos du 31 mars : « Toutes les unités qui étaient au front se sont repliées sur Abidjan sous la pression militaire de l'ennemi ». Interrogé sur l'identité de l'ennemi, il répond : « L'ennemi c'est celui dont on parle depuis le début de cet interrogatoire ». Emmanuel Altit veut ensuite connaître le moment de « l'arrivée de l'ennemi à Abidjan ». « Je n'avais pas d'information, il n'y avait plus de réunion avec l'état-major, plus de suivi des opérations militaires. Ce ne serait pas honnête de dire des choses qui n'ont pas été observées sur le terrain » répond-il avant d'évoquer les bombardements « des hélicoptères de combat de l'ONUCILicorne sur les casernes, la RTI, la résidence et le palais présidentiels ». « Une armée qui a des faiblesses depuis sa création »

Il a ensuite été question des tueries à Duékoué en mars 2011. « Les forces qui nous attaquaient s'en prenaient aux populations, il y a eu beaucoup de morts et de maisons incendiées ». Des attaques menées par « le chef burkinabé Ouérémi aujourd'hui en détention », et par le chef militaire Fofana Losséni dit Loss. « Ces faits sont connus et ont fait l'objet d'enquête par la communauté internationale » rappelle le témoin. « Avez-vous eu des informations sur l'implication des forces françaises dans cette offensive du Nord au Sud ? » interroge Me Altit. « Non, je n'ai aucun élé- ment factuel ».

Appliquant au chef du CECOS une grille de questions identiques à celle de ses homologues passés dans le pré- toire, poursuivant sa démonstration d'une armée ivoirienne exsangue, Me Altit complète son inventaire. « Est-ce que vous manquiez de moyens de communication radio au CECOS ? » « Pas seulement au CECOS, aucune force de défense n'avait de moyens de transmission ni de liaisons protégées ». « Etiez-vous écoutés par les services secrets français ? « Je ne sais pas. Mais tout le monde avec un simple équipement pouvait écouter les communications des FDS ». « Vous nous avez parlé de la pénurie d'armes, à quel moment la situation est devenue critique pour les FDS ? » poursuit l'avocat.

« On a essayé de relever le niveau en 2002 et 2003 avec des équipements provenant d'Europe de l'Est. Mais on ne comble pas en deux ans le déficit d'une armée qui a des faiblesses structurelles depuis sa création en 1961 ». « Avez-vous reçu des armes pendant la crise ? ». « Non, et je mets quiconque au défi de dire le contraire ». Décrit en détail depuis cinq jours par celui qui a présidé à sa création en 2005, le CECOS s'est révélé bien peu doté pour une unité d'élite, apparaissant comme le parent pauvre des FDS à qui il empruntait des hommes pour fonctionner. « On manquait de mobilité pour se déplacer rapidement d'un point à l'autre. On ne pouvait pas atteindre les performances qu'on s'était fixées ». « Le bureau du procureur vous a-t-il fait des promesses pour vous encourager à collaborer ? »

Le tableau dépeint cet après-midi par le général divisionnaire est édifiant. Parmi les hommes attribués au CECOS par la police et la gendarmerie, beaucoup selon lui étaient en maladie, n'avaient pas le niveau requis, étaient gênants ou incompétents. « La police m'envoyait les hommes dont elle ne voulait pas ». Les mauvais comportements se multiplient, les plaintes affluent, les sanctions tombent, les effectifs se dégarnissent, et la réputation se dégrade. « Beaucoup d'éléments ont été sanctionnés, ont fait l'objet de procédures judiciaires ou ont été renvoyés à leur unité d'origine. On préférait des effectifs moins serrés que des agents qui souillaient notre réputation ».

Il a longtemps été question en fin de journée, des rapports entre le témoin et le bureau du procureur, auquel il a accordé l'un de ses entretiens en octobre 2011 alors qu'il était en prison (1). Une rencontre apparemment initiée par Guillaume Soro. « Est-ce qu'on vous a donné l'ordre de rencontrer le bureau du procureur ? » demande la défense. « Non monsieur, je suis quelqu'un à qui on ne peut pas donner d'ordre » rétorque-t-il. « Vous a-t-on fait des promesses pour vous encourager à collaborer ? » reprend Me Altit.

La réponse se tiendra à huis-clos. La suite de cet échange un peu hermétique laissera comprendre que le témoignage de Guiai Bi Poin aura fait l'objet de plusieurs différents. La semaine d'audience s'est achevée avec une question très directe d'Emmanuel Altit au témoin. « Pourquoi avezvous refusé de rencontrer la défense ? ». Ce dernier répondra que c'est sur recommandation de son conseil « car il ne pouvait être à la fois témoin de l'accusation et de la défense ».

Levant le malentendu, la défense expliquera qu'elle souhaitait simplement lui parler au titre d'une procédure normale. « Le bureau du procureur ne vous a pas expliqué cela ? » demande-t-il. Le juge président Cuno Tarfusser interrompt alors fermement l'échange. « On va s'arrêter là ». « Vous comprenez que ça nous pose problème ? » reprend Me Altit. « Non et je ne vois pas où vous voulez aller » tranche le juge italien. Le témoin a quant à lui répété : « De toute façon, que je sois ici pour le procureur ou la défense, mon parti est celui de la vérité ».