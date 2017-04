Cote d'Ivoire: Construction d'un terminal céréalier au port d'Abidjan - Le Japon décaisse 60 milliards F Cfa

Pour sa part, le ministre des Transports, Amadou Koné, a souligné que ce terminal, une fois achevé, permettra au Port d'Abidjan d'être un port d'éclatement pour la Côte d'Ivoire et des pays voisins sans littoral que sont le Burkina Faso et le Mali. Représentant résident de la Jica, Iimura Tsutomu, a indiqué que l'aide que le Japon apporte à la Côte d'Ivoire, quel que soit le secteur d'activité, est le signe des bonnes relations entre les deux pays.

Pour le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné, ce financement qui servira à construire le terminal céréalier du Paa va lui conférer une dimension nouvelle dans le domaine du stockage, du conditionnement et de l'exportation de céréales. Adama Koné a expliqué que le prêt est remboursable au taux d'intérêt de 0,1%, sur une durée de 40 ans dont 10 ans de différé et un prêt concessionnel en vue de contribuer au financement du Plan national de Développement 2016- 2020.

