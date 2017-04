Madagascar: Jeux de la Francophonie - Le maximum d'athlètes à Abidjan dixit le ministre

A trois mois de la tenue des 9e Jeux de la Francophonie à Abidjan, Côte d'Ivoire, le clan malgache espère être représenté par le maximum de délégation. C'est la déclaration du ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Jean Anicet Andriamosarisoa, hier, à l'occasion du reboisement de son département ministériel à Carion.

"Les athlètes ayant réalisé les minima devront participer aux Jeux. Nous allons envoyer plus d'athlètes que ceux des Jeux de Nice en 2013" a indiqué le ministre. Comme le sport, ces derniers temps, ne cesse de faire parler de la Grande Ile au plus haut niveau. Avec la qualification des Barea de Madagascar pour la phase de groupe des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun, l'Etat malgache, à travers le ministère des Sports, va apporter sa contribution. "Je félicite les Barea pour cette qualification. La mission ne sera pas du tout facile pour nos joueurs aux côtés des Sénégalais, Soudanais et Equato-Guinéens. L'Etat aidera la sélection nationale à ces éliminatoires" a-t-il continué.

En ce qui concerne les Jeux des Iles de l'Océan Indien (JIOI) en 2019 à l'Ile Maurice, nos représentants ont fait le plaidoyer pour que le tennis, le karate, la lutte et le rugby féminin soient intégrés comme discipline de jeux, mais, c'est le beach volley et la voile qui feront partie de la compétition en 2019. Lors de la journée d'hier, plus de 3.000 jeunes arbres fruitiers ont été mis à terre par le personnel du MJS conduit par le ministre.