Cote d'Ivoire: Bureau politique du Rdr / Amadou Soumahoro : "Le débat sur l'alternance est clos"

C'est un réel plaisir pour moi de nous retrouver, à l'occasion de ce premier Bureau Politique de l'année 2017, et le premier Bureau Politique sous la troisième République. C'est aussi, un honneur et un agréable devoir pour moi, de prendre la parole, en ces instants, d'abord, pour vous saluer et vous remercier, au nom de la direction du parti et en mon nom propre, pour votre présence massive, à cette importante rencontre du Bureau politique de notre grand parti, le Rassemblement Des Républicains.

Ceci est la preuve, de notre engagement et notre détermination, à poursuivre notre combat politique, dans l'union, la fraternité et le rassemblement. - Mesdames et Messieurs, - Chers amis militantes et militants, Mes propos introductifs, tourneront essentiellement autour de deux points, l'actualité socio politique nationale et la vie de notre parti. L'ordre du jour, que je soumets à votre approbation, se décline donc en ces deux points :

1- la situation socio politique nationale

2- la vie de notre parti.

I- SITUATION SOCIO POLITIQUE

Mesdames et messieurs, chers amis militantes et militants, Notre rencontre de ce jour, nous donne l'occasion de nous pencher, sur les évè- nements, qui ont marqué la situation socio politique de notre pays, au cours des six derniers mois.

A cet égard, j'évoquerai :

Premièrement, la nouvelle constitution adoptée à une large majorité de 93,42 %, suite au scrutin référendaire du 30 octobre 2016. Je reste persuadé, que cette nouvelle constitution, qui consacre l'avènement de la 3è république, vient consolider les bases de l'état de droit, auquel aspirait profondément le peuple ivoirien.

Deuxièmement, les élections législatives du 18 décembre 2016, sur lesquelles, je reviendrai plus loin.

Troisièmement, la réélection le 9 janvier 2017, de Monsieur Soro Kigbafory Guillaume, en qualité de Président de l'Assemblée Nationale. Au nom du parti, je félicite le Président de l'Assemblée Nationale, pour sa brillante réélection.

Quatrièmement, la nomination de Monsieur Amadou Gon Coulibaly en qualité de Premier ministre, Chef du gouvernement, le 10 janvier 2017.

Nous voudrions saisir cette occasion, pour renouveler les félicitations du parti, à l'endroit du Premier Ministre, pour sa nomination aux fonctions de Premier ministre, Chef du gouvernement et à l'assurer du soutien du parti, dans la mise en œuvre des missions, qui lui seront confiées, par le Président de la République. Le RDR voudrait par ma voix, remercier le Président de la République, Son Excellence Alassane OUATTARA, pour la promotion de ces deux hauts cadres de notre parti, à de hautes fonctions, au sommet de l'Etat.

Le RDR salue, la nomination de Monsieur Daniel Kablan Duncan, le 10 janvier 2017, en qualité de Vice-président, de la République de Côte d'Ivoire et lui réitère ses vives félicitations. Cinquièmement, la mise en place d'un nouveau gouvernement, le 11 janvier 2017. Il est évident, pour ma part, mesdames et messieurs, que toutes ces dispositions, sont de nature, à contribuer au renforcement de l'espérance des ivoiriens, en un futur meilleur. Malheureusement, c'est en ce moment, que notre pays a connu des mouvements de mécontentement, de certains militaires de notre armée nationale et la grève des fonctionnaires.

En ce qui concerne, les mouvements de mécontentement d'une partie de l'armée nationale, je voudrais rappeler que la direction du parti, à travers une déclaration publiée le 18 janvier 2017, a déploré la méthode violente de revendication, utilisée par ces militaires et les a invité instamment à recourir au dialogue, pour exprimer toutes revendications.

C'est le lieu pour le RDR, de rendre à nouveau, un vibrant hommage au Président de la République, Son Excellence Alassane OUATTARA, pour son leadership, qui a permis de gérer avec sagesse, l'ensemble des évènements, survenus au cours de cette période, dont certains, ont mis à mal, la quiétude de nos concitoyens. Quant à la grève des fonctionnaires, le parti a aussi marqué, sa totale désapprobation, à la violence utilisée par certains syndicats, pour empêcher les travailleurs, d'accéder à leur lieu de travail.

La Direction du RDR, a invité les syndicats grévistes à respecter la liberté des non grévistes, à exercer leurs droits d'aller au travail. La Direction du parti, a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts, pour le traitement urgent, des revendications des travailleurs qu'il jugera légitimes. Nous tenons, à réaffirmer ici, nos encouragements au Premier ministre, Chef du gouvernement, qui a pris fonction en pleine crise sociale, et qui de ce fait, n'a bénéficié d'aucune période de grâce. Nous vous encourageons, à poursuivre le dialogue entamé, avec les acteurs sociaux, pour trouver des solutions durables à ce conflit social.

II- LA VIE DU PARTI

En ce qui concerne la vie du parti, mon intervention sera axée, sur les activités menées au cours des six derniers mois, conformément aux recommandations, du Bureau Politique du 15 décembre 2015, relatives à la poursuite de l'implantation des structures de base du parti, de leur animation, de leur redynamisation et du renforcement de notre parti. Ces activités, concernent aussi l'agenda électoral de notre pays, au cours de la même période.

A ce titre, je voudrais relever :

Premièrement, la participation active du RDR, à la campagne référendaire dans le cadre du RHDP ;

Deuxièmement, la participation du RDR au scrutin législatif dont les résultats s'établissent comme suit :

- 100 députés RDR élus, partis sous l'étiquette du RHDP ;

-30 députés élus, sous l'étiquette « indé- pendants » qui ont tous renoncé à ce statut et rejoint le groupe parlementaire RDR, qui compte désormais, 130 membres, donnant ainsi à notre parti, la majorité absolue à l'Assemblée Nationale. Il convient de souligner, que ces résultats, obtenus dans un contexte d'âpre compétition, place le RDR, au premier rang, des forces politiques de notre pays C'est donc le lieu de féliciter, au nom de la direction du parti et en mon nom propre, tous les députés élus du groupe parlementaires RDR, qui méritent des applaudissements.

Troisièmement, la mise en place d'un Fonds de soutien aux militants doté d'un montant initial d'environ un milliard de francs CFA et qui compte aujourd'hui plusieurs milliers de bénéficiaires (3142).

Quatrièmement, la décoration de plusieurs centaines de militants, en reconnaissance de leur engagement et des services rendus au parti (3953 décorés).

Cinquièmement, l'actualisation des structures de base du parti (comités de base, sections et commissariats politiques), qui est en cours de finalisation, à travers une importante opération, d'investiture, des responsables desdites structures. Cette opération, démontre que notre parti a progressé, dans certaines zones en terme de nouveaux militants, notamment dans les zones anciennement difficiles.

Sixièmement, le renforcement des relations avec les partis politiques amis et organisations internationales partenaires. Et enfin, septièmement, la participation constructive de notre parti, à l'édification du parti unifié, dénommé RHDP. Sur ce dernier point, nous avons tous constaté, la résurgence du débat malsain, qui a défrayé la chronique ces derniers temps, notamment, sur la fameuse question de «l'alternance en 2020 ».

Des cadres, de tous bords politiques, se sont répandus dans les journaux, à travers des positions allant dans tous les sens. Or, il n'y a vraiment pas lieu, de se faire des gorges chaudes, car, comme je l'ai dit, à travers une récente déclaration, en ma qualité de Président du Directoire du RHDP, cette question, reste du domaine réservée, au Président de la République et au Président Henri Konan Bédié, Pré- sident de la Conférence des Présidents du RHDP.

Par ailleurs, le Président de la République a été clair sur la question. Celui qui lui succédera sera issu du parti unifié RHDP. Pour ma part, le débat sur l'alternance en 2020 est donc un débat clos.

- Mesdames et Messieurs,

- Chers amis militantes et militants,

Revenant à notre préoccupation du jour, il convient de remarquer que notre parti, en 23 ans d'existence, a parcouru du chemin. Les résultats sont éloquents, visibles, tangibles, palpables et même mesurables. Nonobstant, ces résultats positifs, de Un rendez-vous qui a tenu toutes ses promesses.

Le bureau politique du RDR, tenu hier à la rue Lepic, a drainé un monde fou. Annoncé pour 18h, le siège du RDR connaissait une animation particulière 1h plus tôt avec le ballet des véhicules. Très vite, les premiers membres du bureau politique prenaient place dans la salle de réunion. Avec eux, on notait la présence des premiers dignitaires du parti, notamment la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, qui avait pris place dans le bureau du secré- taire général par intérim du parti, Amadou Soumahoro. Elle sera suivie à 17h55 par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Hamed Bakayoko. Quelques minutes plus tard, le service d'ordre est mis à contribution. On annonce l'arrivée du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Le chef du gouvernement est accueilli par Amadou Soumahoro, Hamed Bakayoko et plusieurs membres du secrétariat général. Amadou Gon Coulibaly échange des poignées de main. On entend des éclats de rire. L'ambiance est bon enfant. Tout ce beau monde prend place au bureau du secrétaire général par intérim.

Pendant ce temps, la salle de réunion continue de faire son plein. 18h 20, le maitre de cérémonie, par ailleurs directeur de cabinet adjoint du secrétaire général par intérim, Lanciné Diabaté, annonce l'entrée dans la salle de la haute direction du parti. Après l'exécution de l'hymne du parti, le secrétaire général par intérim est invité au pupitre pour ses propos introductifs. Son intervention a porté sur la situation socio-politique et la vie du parti. Ci-dessous l'intégralité de son discours.

LE PATRIOTE - N°5193 VENDREDI 31 MARS 2017 ACTU IVOIRE 3 nombreux défis restent à relever, notamment, en ce qui concerne, les attentes fortes des militants, et des populations, dans le domaine social, (emplois, cherté de la vie, santé, promotion professionnelle). En outre, le contexte politique dans notre pays a changé, depuis l'adoption de la nouvelle constitution, le 30 octobre 2016. C'est pourquoi, il est opportun, que nous nous arrêtions pour apprécier le chemin parcouru et envisager la progression de notre parti, pour les années à venir. A cet effet, la direction du parti propose au Bureau Politique l'organisation du 3è congrès ordinaire de notre parti.

Afin, de permettre une pleine participation des militantes et des militants, ce congrès pourrait se dérouler en deux phases :

1- les pré-congrès régionaux au mois d'avril 2017

2- le congrès en mai 2017

Comme vous le savez, un congrès s'organise généralement, en un ou deux jours. Le but du pré-congrès éclaté, est donc de permettre à nos militantes et militants, de pouvoir s'exprimer largement, sur toutes les questions, touchant, au fonctionnement du parti et à leurs pré- occupations ; Ce qui permettra, j'en suis convaincu, de créer les conditions d'un débat fécond, permettre aux militants, de s'exprimer largement sur toutes les questions d'actualité.

A cet effet, la direction du parti se propose, d'organiser un séminaire d'orientation du pré congrès, dès ce samedi 01 Avril 2017, pour définir les termes de référence, de ces pré-congrès régionaux. C'est pourquoi, il a été demandé à Monsieur Lemassou Fofana, à la tête d'un comité scientifique, de préparer les documents de travail à cet effet. Notre objectif, mesdames et Messieurs, est qu'au sortir de ce congrès, nous démontrions à la face du monde, que « le RDR est un parti qui va, qui va », et j'ai cité, notre cher et regretté premier Secrétaire Général, feu Djény Kobina.

Notre objectif, mesdames et Messieurs, est qu'au sortir de ce congrès, la flamme de l'engagement, de la combativité et de la détermination, soit ravivée dans les cœurs de nos militantes et militants. Notre objectif, enfin, mesdames et Messieurs, est qu'au sortir de ce congrès, le RDR se présente comme un parti plus fort, incontournable et plus solidaire. Je vous remercie.