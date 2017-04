Madagascar: Toamasina - Elysée Ratsiraka suspendu par le Conseil

Ils sont tous deux argentins, et fans de football. D'une part, Lionel Messi en a fait une carrière fulgurante. Et… Plus »

Trois chefs d'inculpation. D'après le président du Conseil municipal de Toamasina, trois chefs d'inculpation pèsent sur Elysée Ratsiraka. Il s'agit de refuser d'assister aux réunions du Conseil municipal, d'empêcher ses collaborateurs au sein de l'Exécutif municipal d'y assister aussi et de ne pas jouer la transparence dans la gestion du budget 2016 de la commune urbaine de Toamasina. La réaction du maire Elysée Ratsiraka est attendue dans les prochains jours. En tous cas, deux maires élus sous les bannières de la plateforme de l'ancien président de la transition Andry Rajoelina sont suspendus de leurs fonctions en l'espace de quelques jours, ceux de Toamasina et de Port-Bergé.

