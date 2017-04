Madagascar: Rugby Analamanga - L'ovale reprend ses bonnes habitudes

Tana aura sa part du gâteau avec le coup d'envoi du Top 16 de la ligue d'Analamanga de rugby organisé qui plus est, dans l'enceinte du Malacam, c'est-à-dire dans un cadre idéal, puisque situé au centre ville, mais également remis au goût du jour par Madarail.

C'est parti pour le Top 16 après quelques incertitudes et c'est dès dimanche au Malacam. Un coup d'envoi en grande pompe en fait, car si on attend une belle réaction de nouveaux promus chez l'élite tananarivienne notamment le VTM Antsalova face aux Besetroka, le propriétaire des lieux, mais aussi le XV Family devant le 3FB, il n'y aura pas de round d'observation entre TAM Anosibe et Iarivo Rugby Club.

Un autre visage d'Anatihazo. Les retrouvailles entre FT Manjakaray et TF Anatihazo auront déjà l'allure d'une belle bagarre. Car si le président de Dakar, Ashok Nancoomar sait motiver sa troupe, celui d'Anatihazo, Didi, n'entend pas non plus se laisser faire en étant une des premières formations à reprendre l'entraînement.

C'est dire qu'Anatihazo vise cette année un titre ou tout au moins faire partie du dernier carré de ce Top 16, mais pour espérer y arriver, il lui faudra montrer d'entrée un tout autre visage et ce match contre Dakar vient à point nommé pour montrer ce que les hommes de Didi ont réellement dans le ventre.

Une chose est certaine, les quatre matches au programme de dimanche vont pouvoir répondre à l'attente du public longtemps sevré d'un tel festival, car c'en est évidemment un avec la certitude d'un stade plein. Voici d'ailleurs le programme de cette journée inaugurale :

8h : VTM Antsalova contre UAS Cheminots

10h : 3FB contre XV Family

12h : FT Manjakaray contre TF Anatihazo

14h : TAM Anosibe contre Iarivo RC.