Cote d'Ivoire: Pour ses performances inédites dans l'espace audiovisuel ivoirien - Radio Al Bayane organise une cérémonie de prières et de bénédictions

La reconnaissance est une vertu qui plait à Dieu ! C'est ce que les responsables et l'ensemble du personnel de la radio nationale confessionnelle islamique Al Bayane, "la Voix de l'Islam en Côte d'Ivoire", ont compris.

Ainsi, suite à des performances inédites réalisées par cette radio dans un espace audiovisuel ivoirien en pleine mutation et évolution, ils organisent, lundi prochain, à leur siège à la grande mosquée de la Rivera Golf à Cocody, une cérémonie de prières et de bénédictions. Cela, en reconnaissance à Dieu.

Aux hommes de médias qu'il rencontrait hier, dans les locaux de la radio, l'Imam Cissé Djiguiba, directeur général d'Al Bayane, par ailleurs imam de la grande mosquée de la Riviera Golf, a dit l'enjeu de la cérémonie du 03 avril 2017.« Al Bayane émet depuis le 11 novembre 2001 et couvre aujourd'hui plus de 95% du territoire national. Nous sommes suivis partout dans le monde entier par satellite et sur les réseaux sociaux.

Après seize (16) années, elle émet aujourd'hui 24 H/24, avec des émissions touchant plusieurs domaines relatifs au dogme, aux aspects culturels et sociaux. Et c'est pour ces performances que nous allons dire merci à Allah ».

Pour avoir cette audience nationale et internationale, le conférencier a aussi dévoilé que selon l'Agence française de mesure d'audience des médias "Médiamétrie" et un sondage national, « l'espace radiophonique est dominé par Al Bayane qui est en tête de classement avec plus de 250 000 auditeurs par jour du lundi au vendredi ».

Et pour l'homme de Dieu, tous ces acquis sont à mettre à l'actif de tout le monde. C'est- à-dire des auditeurs, du personnel ainsi que tous ceux qui soutiennent de près ou de loin la radio