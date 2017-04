Madagascar: Ecole Normale Supérieure - Quand la mention « Géographie » va vers le grand public

L'Ecole Normale Supérieure a adopté un autre style avec la Mention Histoire-Géographie et Education à la citoyenneté qui a organisé des expositions concernant le 29 mars.

La journée du 28 mars a été consacrée à la commémoration de l'insurrection de 1947 à l'Ecole Normale supérieure et au lycée J.J Rabearivelo. Organisée par les étudiants et soutenue par le ministère de l'Education nationale par le biais de la Direction des Etudes et des Recherches Pédagogiques ainsi que par les responsables de l'ENS, administration comme corps enseignant, ce fut une grande première.

Les élèves du lycée moderne d'Ampefiloha ont été également invités à cette occasion. Cette journée a été illustrée par de différents documents et des photos d'archives, de projection de films documentaires.

Le must a été la tenue d'une conférence-débat ainsi que d'un Quizz auquel les lycéens ont participé activement. « Cette commémoration a surtout pour but de faire connaître aux jeunes lycéens cet évènement de 1947 et d'éveiller en eux le sens patriotique et la prise de responsabilités au sein de la société. C'est aussi une opportunité d'en apprendre davantage sur cette institution de formation de formateurs qu'est l'Ecole Normale Supérieure » ont précisé Razakavololona Ando, Rakotondrazaka Fidison et Razanakolona Daniel organisateurs.