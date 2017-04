Cote d'Ivoire: Transport lagunaire - Stl ouvre sa ligne Treichville-Plateau-M'Pouto

Pour lui, si cette alternative n'existait pas, le transport lagunaire serait encore plus difficile avec l'ancien système qui ne fonctionnait pas très bien. Au-delà du transport lagunaire, explique le ministre Koné, le nouveau système modal de transport, c'est aussi le renforcement routier avec la SOTRA et le train urbain sur lequel, rassure-t-il, l'Etat est en train de travailler. « Nous avons bon espoir qu'avec le train, le transport lagunaire qui est inauguré aujourd'hui par STL et les efforts que nous sommes en train de faire au niveau de la SOTRA couronnés par la mise en place d'une autorité de régulation d'ici la fin de cette année ; le transport va s'améliorer », a déclaré le ministre des Transports.

Selon lui, le Gouvernement a décidé de promouvoir le transport multimode, et le transport lagunaire, dit-il, est un maillon essentiel de cette chaîne. « Nous sommes très heureux et c'est avec beaucoup de fierté que nous procédons à la mise en service des bateaux de STL, filiale du Groupe SNEDAI dont le Président Directeur Général est le ministre Adama Bictogo », s'est-il réjoui.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.