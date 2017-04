Cote d'Ivoire: Lancement du Femua 10 / Dominique Ouattara - : "Cette belle initiative donne à la Côte d'Ivoire, un rayonnement international…"

On en savait un peu plus sur les grandes articulations de la 10ème édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua), qui se tiendra du 25 au 30 avril prochain à Abidjan et à Adiaké. Le lancement officiel de l'évé- nement a eu lieu, hier soir, à l'Institut Français, au Plateau, en présence d'un beau public et surtout d'un parterre de personnalités, dont la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara.

Pour l'occasion, la First Lady était accompagnée de l'épouse du Vice-président, Mme Clarisse Duncan, et cinq membres du gouvernement à savoir les ministres Maurice Bandaman (Culture et Francophonie), Kandia Camara (Education nationale et Enseignement technique), Dr Raymonde Goudé (Santé et Hygiène publique), Anne Désirée Ouloto (Salubrité, Environnement et Développement durable) et Siandou Fofana (Tourisme). « Voici dix ans que nos jeunes frères du groupe Magic System ont pensé à réunir des artistes venus du monde entier, pour un festival devenu un rendez-vous culturel international. Je voudrais donc les féliciter et leur dire combien je suis fière d'eux », a dit d'entrée l'épouse du Chef de l'Etat.

Ensuite, la Première Dame a ajouté que cette cérémonie est l'occasion de célébrer le succès de cette belle initiative qui donne à la Côte d'Ivoire, un rayonnement international sur le plan culturel et artistique. « Le FEMUA attire depuis maintenant dix ans, de nombreux artistes de renommée internationale, qui se succèdent chaque année sur scène, pour le plus grand bonheur du public ivoirien. Je félicite et j'encourage vivement les organisateurs de cet évè- nement, à savoir le groupe Magic System et ses partenaires, car ils ont su créer une plateforme idéale de valorisation, d'une part de nos talentueux artistes, et d'autre part de notre riche patrimoine culturel », a insisté Mme Dominique Ouattara.

Pour elle, c'est un cadeau inestimable que fait Magic System aux populations de Côte d'Ivoire. Poursuivant, la Première Dame a fait savoir que le Femua est l'occasion est aussi l'occasion de promouvoir la lecture auprès des plus jeunes. Ainsi, elle a rappelé qu'en avril 2016 les enfants ont pu bénéficier grâce à un partenariat qui lie le Festival à la Fondation Children of Africa, de la présence d'un bibliobus sur le site du festival dans le cadre du Femua Kids. « Cette action sociale qui a permis de sensibiliser les enfants du quartier d'Anoumabo à la lecture, mais aussi à l'utilisation de l'ordinateur et d'internet, sera renouvelée cette année encore », a-t-elle promis, tout en remerciant Magic System pour son soutien à la Fondation Children of Africa.

Peu avant, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman avait salué le groupe Magic System qui donne « l'exemple qu'on peut réussir sa vie d'artiste en étant sérieux et travailleur. « Merci à A'salfo de donner à ce métier sa gloire et sa a dignité », a-t-il poursuivi.

De son côté, la ministre Anne Désiré Ouloto a félicité Magic System pour avoir placé le Femua 10 sous le signe de la lutte pour la protection de l'environnement. « Nous serons à vos côtés pour sensibiliser et éduquer nos populations pour un monde plus agréable », s'est-elle engagée. Commissaire général du Femua, Salif Traoré dit A'salfo a dévoilé, dans une présentation PowerPoint, le contenu du Femua 10. On retient de son speech, le festival a pour thème « L'Afrique face au défi du réchauffement climatique », et marraine, Mme Irina Bokova, directrice générale de l'Unesco.

Il connaîtra trois temps forts. Le premier, c'est l'hommage à Papa Wemba le 24 avril, avec en toile de fond, le baptême du site du festival qui deviendra la place Papa Wemba, une parade des sapeurs et un concert de Viva Musica, l'orchestre du chanteur congolais décédé le 24 avril 2016 lors du Femua 9. Le deuxième moment important sera les concerts qui se dérouleront à Anoumabo (trois soirées au lieu de deux précédemment) et à Adiaké, qui accueille la délocalisation cette année.

Sur les scènes du Femua 10, le public verra entre autres Salif Kéïta(Mali), Black M (France), Singuila (Congo), Soul Bang's (Guinée), Marema Fall (Sénégal), Bisa K Dei (Ghana), les Ivoiriens Tiken Jah Fakoly, Monique Séka, DJ Léo, Kiff No Beat, Nash etc. Enfin, la troisième étape majeure, c'est le volet social, qui sera marqué, c'est inédit, par la construction de deux écoles primaires, l'une à Bayé- kou Bassi (Gagnoa) et l'autre à Odienné, ainsi qu'un centre de santé dans la région du Poro, à Loulo. Sans oublier un logement social qui sera offert à une famille démunie.