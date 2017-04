Madagascar: La Teinturerie - Bilan positif du projet ABC

Le projet ABC, mis en œuvre par l'association La Teinturerie et financé par l'Union Européenne s'est clôturé hier. Une occasion pour dresser un bilan positif, avant une soirée urban avec Lewiky et Voots Kongregation.

Le projet « Pour le développement du milieu artistique au bénéfice du citoyen » mis en œuvre par La Teinturerie, et soutenu par l'Union Européenne à travers le programme Dinika, a connu un réel succès. Le projet s'est tenu sur neuf mois et s'est développé sur trois axes : Art en milieu public qui consistait à la réalisation de fresques en milieu urbain, en collaboration directe avec les « fokontany » et les habitants des quartiers.

En neuf mois, 99 fresques et 14 installations et sculptures ont été réalisées dans 15 quartiers d'Antananarivo et à Majunga, allant de Manjakaray à Namontana en passant par Ambanidia, Ampasanisadoda, Antaninarenina, Ivandry, Ampefiloha, Ambodinisotry, Antetezana Afovoany et bien d'autres encore.

Le volet éducation artistique avait pour objectif de donner des ateliers d'éveil artistique à des enfants bénéficiaires d'ONG et d'EPP, mais aussi des ateliers de vidéo créative pour un public adulte et professionnel qui a réalisé un court métrage. Enfin, le troisième axe consistait à mettre à disposition une scène pour les artistes. Hier soir, Lewiky et Voots Kongregation ont animé la soirée de clôture du projet.