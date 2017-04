Cameroun: Bertrand Mendouga - « Entre le Président Paul Biya et la Mvila Nord-Ouest, c'est un mariage de cœur et de raison »

La Section Rdpc Mvila Nord - Ouest est intacte comme un bloc de granite, sans la moindre fissure qui puisse démontrer qu'elle ne va pas bien. La Mvila Nord - Ouest reste et demeure un bastion imprenable du Rdpc. Entre le Président Paul Biya et la Mvila Nord - Ouest, c'est un mariage de cœur et de raison.

Quant aux échéances électorales à venir, nous sommes plus que jamais prêts, et à tout moment, pour faire triompher notre parti, quelque soit le temps.

La nouvelle dynamique que vous évoquez à juste titre, est la boussole qui nous guide et nous oriente dans nos actions, notre engagement et surtout notre vision. Lors du dernier congrès du Rdpc en 2011, Paul Biya qui en est le Président national, avait prescrit aux militants une nouvelle dynamique afin de faire de notre formation politique, un parti avant-gardiste soucieux du développement du Cameroun.

